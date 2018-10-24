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Евгений Кафельников жестко отреагировал на новость о назначении Кононова (фото)

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал возможное назначение главного тренера "Арсенала" Олега Кононова на аналогичный пост в его любимую команду.



Напомним, ранее появилась информация, что Кононов подписал со "Спартаком" контракт до конца нынешнего сезона.
Теги: Спартак Кафельников Кононов
Сегодня, 15:18
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22
(9)
#22  Волжанин   (Сегодня, 17:01)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: igorspartak
купленные не в счёт

В зачёт идут только бромонтановые smirk
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#21  igorspartak  Тверь (Сегодня, 16:45)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Цитата: Frankenstein
а вы

ЦСКА - обладатель Еврокубка! А сраптак навоз под под конским копытом.

купленные не в счёт laughing


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#20  Анатолий Ctkbdthcnjd   (Сегодня, 16:29)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Кафель а может сам их потренируешь
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
#19  Волжанин   (Сегодня, 16:14)
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
а вы

ЦСКА - обладатель Еврокубка! А сраптак навоз под конским копытом.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#18  yuri  спб (Сегодня, 16:05)
  • -3
  •  (7)

Свиные новые шкуры, сэр!. Опять рутина , работа такая.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#17  Blessing  Спб (Сегодня, 16:01)
  • +7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
у вас таких долбней втрое больше! так что иди умойся и помолчи пока!

Ты, старый, стрелки то не переводи, счетовод-любитель, плять, таких отвязных своей тупизной болел среди бомонда, нет ни в одной команде РПЛ, перечислять замучаешься.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#16  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:59)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Волжанин
да и 0-6 присутствует,

помню как Марсель вам накидал,ровно 6:0,только речь о Спартаке и Цска,сами вы НУЛИ против Спартака,сами вы навоз,брысь в стойло ослик,Спартак 22х кратный чемпион страны,а вы пыль на КБ сапоге smile

красиво сказал! ))))
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#15  Frankenstein   (Сегодня, 15:56)
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
да и 0-6 присутствует,

помню как Марсель вам накидал,ровно 6:0,только речь о Спартаке и Цска,сами вы НУЛИ против Спартака,сами вы навоз,брысь в стойло ослик,Спартак 22х кратный чемпион страны,а вы пыль на КБ сапоге smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#14  brysy  москва (Сегодня, 15:50)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кафель охреневший, то склонял Карреру всем чем можно, то после общения с ним, ну прям дружбаном стал, не разлей вода, объективности в его изречениях ноль, то Каррера плохой, то Смедов, теперь крайний Глушаков, Кононов ещё пока ни слухом ни духом, теперь и он попал под раздачу, может набухается к вечеру до чёртиков и несёт пургу, а утром начинается прозрение и неизвестно в какую сторону его ещё может понести кривая.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#13  Волжанин   (Сегодня, 15:50)
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Спартаку принадлежит самая крупная

Обосрашка в ЛЧ 0-7, да и 0-6 присутствует, 0 побед, 6 просеров.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#12  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:47)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да он не мужик! тяфкало позорное!

...и болельщик спартака.

у вас таких долбней втрое больше! так что иди умойся и помолчи пока!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#11  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 15:46)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Честно говоря на месте Кафельникова я бы занялся воспитанием дочки, хотя поздновато...проще виртуально Спартаком рулить)
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#10  Frankenstein   (Сегодня, 15:46)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
на чпок-арене

конюшня неоднократно получала трешку в последнее время,а сами вы нули,только с дублями герои,навозники))Спартаку принадлежит самая крупная победа в дерби 6:0,так что зашивайте тузики у теток,ослеги и не стучите по клаве копытами))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  Волжанин   (Сегодня, 15:44)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
трешку получил

Тушинский хлев на чпок-арене от туляков, а до этого от испанцев, идущих у себя в чемпе в зоне вылета.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#8  Frankenstein   (Сегодня, 15:41)
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
В воскресенье

еще раз для осла,конюшня трешку получила ВЧЕРА в Риме,а не в воскресенье,а до матча то сколько понтов было,мы дубль Реала обыграли,историческая победа...Ешь полной ложкой ослик,размазали и на пиццу пистили.Через твой дуршлак теперь только макароны просеивать))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  Lols  Лондон (Сегодня, 15:37)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Frankenstein,
В воскресенье трешку у себя на свинной арене получил от дубля тульского арсенала
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 15:35)
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да он не мужик! тяфкало позорное!

...и болельщик спартака.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Frankenstein   (Сегодня, 15:34)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
физрук физруком.

вчера трешку получил в Риме,не отсвечивай тут своим дуршлаком
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:26)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Женя иди в ЖОПУ!!!

Цитата: CSKA085
он вроде ничего не подписал еще,а кафель обещал годик помолчать,не?

да он не мужик! тяфкало позорное!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 15:23)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Химки»
Обидно если и вправду подписали
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#2  Lols  Лондон (Сегодня, 15:22)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Ньюкасл»
физрук физруком. Постоянный нытик.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 15:19)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
он вроде ничего не подписал еще,а кафель обещал годик помолчать,не?
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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