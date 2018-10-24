Евгений Кафельников жестко отреагировал на новость о назначении Кононова (фото)

Надеюсь,фанаты Тулы наложат футбольное "проклятье"на Кононова за предательство — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 24, 2018

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал возможное назначение главного тренера "Арсенала" Олега Кононова на аналогичный пост в его любимую команду.Напомним, ранее появилась информация, что Кононов подписал со "Спартаком" контракт до конца нынешнего сезона.