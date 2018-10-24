О лжецах, Назарове и болельщиках "Спартака". О чем говорил Каррера на пресс-конференции

Сегодня в центре Москвы в здании МИА "Россия Сегодня" бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал свою прощальную пресс-конференцию. На ней итальянский специалист ответил на вопросы журналистов, коснувшись темы болельщиков московского клуба, его руководства, капитана команды Дениса Глушакова и актера Дмитрия Назарова.- Моя первая благодарность – к Федуну, он поверил в меня как тренера в начале моей карьеры. Я горжусь, это большая честь тренировать "Спартак". Я благодарен Федуну.Также благодарю весь клуб, всех сотрудников, вице-президента Измайлова. Также спасибо семье, детям, игрокам, за эти 2,5 года они сделали всё, дали всё, что могли дать. Иногда получалось, иногда – нет.Горжусь, что дал возможность четырем ребятам из Академии дебютировать в команде. Как в еврокубках, так и в чемпионате. Это тоже очень важно, возможно, это самое главное, что может сделать тренер – верить в молодежь, которая этого заслуживает. Их ждет большое будущее.- Если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! Игроки и тренеры приходят и уходят, а "Спартак" остается.Болельщикам "Спартака" я благодарен. Конечно, победы важны, но еще важнее для болельщиков – видеть команду, которая всегда будет бороться для победы. От души благодарю наших болельщиков. Хотел бы обнять их всех! Обнять каждого из них! Хотел бы встретиться с ними как-то вечером и отпраздновать. Сейчас мы расстаёмся с ними… Но я был одним из главных долгожителей в "Спартаке", и это их заслуга. Я никогда не видел таких болельщиков, которые были бы так преданы своему тренеру. Также благодарю "Фратрию", она поддерживала нас голосом своего хора. "Спартак" остается "Спартаком", и он нуждается в такой поддержке.– Да, я расторг контракт. Завтра я могу тренировать новую команду. И если кто-то что-то предложит, пожалуйста. Уезжаю сейчас из России в Бергамо, но не прощаюсь с вашей страной. Мне было хорошо в России. Разве что еды немного не хватало. Итальянская еда нравится больше. Всем советую приехать в Москву, великий город, а Россия – великая страна.- Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Его не было вчера. Ещенко был. У меня никогда не было проблем ни с кем, тем более с капитаном. У меня всегда были такие отношения с ним, как с другими. Я способствовал продлению его контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это не с моей стороны произошло. Не считаю себя виновным. Я спокоен. Его отстранение от команды никак не связано с тем, нравится он мне или нет. Были другие вещи, которые я знаю, которые я читал, слышал и видел. Много-много вещей. Поскольку это не те вещи, поскольку я не являюсь "змеей", я унесу это с собой. Для меня это будет уроком.Мне вчера было очень приятно поужинать с ребятами, я их поблагодарил, они способствовали моему тренерскому и человеческому опыту, я обязан им многим. Я передал им какие-то ценности. Поделился с ними личными качествами. Каждого игрока нужно оценивать сначала как человека.- Может, это и цирк, но они мои дочери. А дочери защищают папу. По-моему, там не было ничего оскорбительного, больше похоже на шутку.Массимо Каррера также заявил, что любил даже тех людей в клубе, которые оказались лживыми.- В "Спартаке" я любил независимо от того, чем они занимаются. Я такой человек сам по себе. Я любил тех людей, которые в итоге оказались лживыми. Может быть, им следует стыдиться за то, кем они являются, - сказал Каррера.Также на пресс-конференции была затронута тема известного актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, который ранее в своем инстаграме критиковал Карреру."К сожалению, не имел чести знать его и встречать. Если за ним следят болельщики в Инстаграме, наверное, он известен и интересен. Но это не моя проблема, а его проблема", - сказал итальянский тренер.- Это была моя инициатива. Я хотел обойтись без инстаграма, хотел лично поблагодарить всех за эти 2 с половиной года. Такие встречи должны быть организованы не с двумя-тремя журналистами, а со всеми, чтобы передать им мои чувства.- Я помню только хорошее. Плохое пусть идет в архив. Лучший - с "Севильей" ("Спартак" победил со счетом 5:1 на своем поле). Это был волшебный вечер для болельщиков. Худшее поражение - от "Ливерпуля" ("Спартак" проиграл со счетом 0:7 в гостях). Это два экстремальных состояния было.- Прежде всего пожелаю ни пуха, ни пера! Больше мне нечего ему сказать (смеется).