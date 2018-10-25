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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Рианчо назвал Зобнина женихом, которого каждый отец хочет видеть своим зятем
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, почему не может предоставить отдых полузащитнику московского клуба Роману Зобнину.
"Зобнин — это игрок, от услуг которого не отказался бы ни один тренер. Он как желанный жених, которого каждый отец хочет видеть своим зятем. Хороший футболист, профессионал, замечательный человек. Поэтому тренеры ведут себя эгоистично в отношении Романа. Если он в твоей команде, то очень трудно отказаться от идеи выпустить его на поле. Он всегда нужен нам, и предоставить ему долгожданный перерыв пока не представляется возможным", - цитирует Рианчо RT.
"Зобнин — это игрок, от услуг которого не отказался бы ни один тренер. Он как желанный жених, которого каждый отец хочет видеть своим зятем. Хороший футболист, профессионал, замечательный человек. Поэтому тренеры ведут себя эгоистично в отношении Романа. Если он в твоей команде, то очень трудно отказаться от идеи выпустить его на поле. Он всегда нужен нам, и предоставить ему долгожданный перерыв пока не представляется возможным", - цитирует Рианчо RT.
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