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Гендиректор "Анжи": команда спокойно готовится к "Ростову"

Гендиректор "Анжи" Олег Флегонтов отметил, что команда спокойно готовится к предстоящему матчу РПЛ против "Ростова.

"В плане финансирования ничего не изменилось. Сейчас идет процесс решения вопроса о покупке билетов в Ростов-на-Дону.

Как уже говорилось, Осман Гаирбекович Кадиев из своего кармана финансирует поездки. Команда спокойно занимается, готовится к игре.

Когда возникают какие-либо проблемы, мне сразу же сообщают об этом. Пока ничего подобного не было", — приводит слова Флегонтова "Спорт-Экспресс".
Теги: Анжи Ростов
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