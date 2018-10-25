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Сергей Ташуев: не стоит делать из Карреры великомученика

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал отставку Массимо Карреры из "Спартака".

"Не понимаю, почему из Карреры сделали великомученика? Ни футбола, ни результата. Отставка очень логичная.

А кто должен быть новым тренером, тут должно решать руководство. Но в "Спартаке" много нелогичных решений", - заявил Ташуев.

Р-Спорт
Теги: Каррера Спартак Ташуев
Сегодня, 12:33
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#4  kuzz  Москва (Сегодня, 12:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Карреру убрали не за человеческие качества, результат команды удручает. А причины гораздо глубже чем один тренер или футболист, система гнила с Федуном во главе
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#3  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ташуев, бери пример, учи-и-ись у итальянца, соотечественник, млять!
Что-то тебя болелы так не провожали после пинка под твой спортивный зад.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#2  GS  Москва (Сегодня, 12:44)
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online

Все безработные российские тренеры и конь Дедаты в тренеры пришли в экстаз от очередной освободившейся жирной вакансии.

У Карреры, конечно, реноме не такое, как было у Эмери после Валенсии. Но любопытно будет посмотреть, сможет ли он поднять среднюю европейскую команду.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 12:43)
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online
Болеет за:
«Барселона»
Никто и не делает, просто человек порядочный, такие редкость в нашем футболе.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
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