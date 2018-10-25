Сергей Ташуев: не стоит делать из Карреры великомученика

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал отставку Массимо Карреры из "Спартака"."Не понимаю, почему из Карреры сделали великомученика? Ни футбола, ни результата. Отставка очень логичная.А кто должен быть новым тренером, тут должно решать руководство. Но в "Спартаке" много нелогичных решений", - заявил Ташуев.