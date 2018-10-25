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Юрий Семин: для меня загадка, за какие заслуги спортивным директором "Локомотива" стал Штоффельсхаус

Наставник "Локомотива" Юрий Семин написал книгу "Локомотив". Возвращение на пьедестал", в которой поделился мнением о спортивном директоре клуба Эрике Штоффельсхаусе.

"Для меня до сих пор загадка, почему, каким образом, за какие заслуги спортивным директором "Локомотива" стал Эрик Штоффельсхаус, по своеи? основнои? специальности экономист по сбыту и снабжению, которого в Европе мало кто знает. В "Шальке" немец был помощником менеджера, то есть на вторых, если не на третьих ролях, а должность спортивного директора осваивал в канадских клубах Оттавы и Торонто, о каких-то весомых достижениях которых ничего не слышно. Тем не менее в его руках оказалась кадровая политика клуба.

Приглашение в "Локомотив" Штоффельсхауса объясняли намерением изменить направление работы в детско-юношеском секторе, поскольку немец вроде бы тренировал в "Шальке" какие-то юношеские команды. Но эта идея повисла в воздухе, по-прежнему остается нереализованнои?. А направление у Штоффельсхауса одно — решение вопросов трансферов игроков. Причем его суждение в этом вопросе непререкаемо для президента. Непонятно, где и когда он обзавелся таким авторитетом.

Немец любит рассказывать о своих широких связях в мировом футболе, только почему же приводит в "Локомотив" только прежних игроков "Шальке"? Видимо, этим клубом его "широкие" связи и ограничиваются. И как он может работать в России, если русского языка не знает. Мне кажется, что, приехав на работу в другую страну, ее язык нужно выучить обязательно. Сильно сомневаюсь, что в серьезном клубе Германии позволили бы работать россии?скому специалисту, не знающему немецкого языка.

Господин Штоффельсхаус успел заронить большие сомнения в своеи? квалификации. Например, он был против приобретения у «Рубина» Соломона Кверквелии, дал согласие на уход Алексея Миранчука, которыи? ему не нравился. Сказал: «Пусть еще добавят за него денег и забирают». Сеи?час за нашего грузина предлагает хорошие деньги англии?скии? «Лестер», а братья Миранчуки попали в состав сборнои? России на чемпионат мира и вообще они, наши воспитанники — основа будущего «Локомотива». Очень сомневаюсь, что и сеи?час без этих трех футболистов «Локомотив» смог бы завоевать свои? третии? чемпионскии? титул.

К заслугам немца относят приобретение Джефферсона Фарфана. Но, во-первых, это не какая-то находка селекционера. Фарфана, как, кстати, и Эдера, знает весь мир по выступлениям за голландскии? ПСВ и немецкии? "Шальке". Во-вторых, спортивныи? директор из своего московского кабинета его не видел и не представлял, в каком состоянии находится футболист, полтора года не игравшии?. А он, приехавшии? к нам, и на футболиста не был похож. Это хорошо, что перуанцу так понравилось в "Локомотиве", что он захотел во что бы то ни стало вернуться в большои? футбол, сбросил немыслимое число лишних килограммов, игрои?, забитыми голами добился возвращения в свою национальную сборную и поехал на чемпионат мира.

Но в силу возраста и Фарфан, и Эдер стали нашими помощниками на короткии? срок. А главное качество спортивного директора — работа на перспективу — открыть талант, привезти его в клуб, чтобы через какое-то время он смог вырасти у нас в настоящего мастера и принести "Локомотиву" реальныи? доход", — цитирует Семина Sports.ru.
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 17:15
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13
(5)
#13  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenitchik123
Цитата: vermis_64
И как долго он будет вопросы задавать?
а давай у него спросим.


Боссы не любят вопросы. Палыч калач тертый и старый. Ему уже не страшно. smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 18:50)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Сколько себя помню, у девок вечные дворцовые интриги. Но в отличии от свинских, интриги в верхах, а у тех, как и полагается народной команде, недовольство в низах.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:31)
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  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: zenitchik123
Цитата: CSKA085
Семина понесло

по-моему вполне логичные вопросы задаёт как гл.тренер.


нет это не так.Это не дела тренера.Это уже слабость президента клуба,который должен обозначит кто чем занимается и кому что касается,чтоб не было таких разговоров среди сотрудников клуба,каким является тот же главный тренер и тем более спортивный директор.Реководство клуба выбирает и назначает тренера так же,как и спортивного директора...не думаю,что Семин один в этом разговоре,конечно за ним в этом вопросе кто то стоит и наверняка не один кто то.Это уже не здоровая обстановка в клубе,это уже группировки и естественно дальше будет маленький или большой куй его знает" бой",кто кого..Обычная ситуация в деле,в бизнесе.. и тем более там где большие деньги,когда так сказать глава не на месте.

Цитата: CSKA085
Семина понесло,лучше бы перед болельщиками извинился за ЛЧ...ах да,они же его любят и все прощают


зайбал1 пля эти маргиналы,это село, болельщики не ху1кин1 пля,Семин извинится и болельщик будет спокойно спать.ясли пля.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#10  CSKA085  Москва (Сегодня, 18:24)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: filin89
Прям как болелы ЦСКА Акинфеева. Не так ли?

а причем тут Акинфеев,он играет хорошо,а во что играет Локомотив начиная с весны,мне не понятно
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#9  filin89  Коми Африка (Сегодня, 18:19)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: CSKA085
перед болельщиками извинился за ЛЧ...ах да,они же его любят и все прощают

Прям как болелы ЦСКА Акинфеева. Не так ли?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#8  zenitchik123   (Сегодня, 18:15)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
И как долго он будет вопросы задавать?
а давай у него спросим.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#7  SergioV  Белгород (Сегодня, 18:08)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Палыч по делу негодует!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#6  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 18:07)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А тексты кто-то редактирует ??


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#5  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:06)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenitchik123
Цитата: CSKA085
Семина понесло

по-моему вполне логичные вопросы задаёт как гл.тренер.



И как долго он будет вопросы задавать?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:56)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Юра, за бабки)) Это Рассея.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка. Срамтак? - это нарок-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  zenitchik123   (Сегодня, 17:53)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA085
Семина понесло

по-моему вполне логичные вопросы задаёт как гл.тренер.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Denis Sabor   (Сегодня, 17:38)
  • -5
  •  (5)

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Регистрация: 25.10.2018 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 17:24)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Семина понесло,лучше бы перед болельщиками извинился за ЛЧ...ах да,они же его любят и все прощают
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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