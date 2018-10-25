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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Юрий Семин: для меня загадка, за какие заслуги спортивным директором "Локомотива" стал Штоффельсхаус
Наставник "Локомотива" Юрий Семин написал книгу "Локомотив". Возвращение на пьедестал", в которой поделился мнением о спортивном директоре клуба Эрике Штоффельсхаусе.
"Для меня до сих пор загадка, почему, каким образом, за какие заслуги спортивным директором "Локомотива" стал Эрик Штоффельсхаус, по своеи? основнои? специальности экономист по сбыту и снабжению, которого в Европе мало кто знает. В "Шальке" немец был помощником менеджера, то есть на вторых, если не на третьих ролях, а должность спортивного директора осваивал в канадских клубах Оттавы и Торонто, о каких-то весомых достижениях которых ничего не слышно. Тем не менее в его руках оказалась кадровая политика клуба.
Приглашение в "Локомотив" Штоффельсхауса объясняли намерением изменить направление работы в детско-юношеском секторе, поскольку немец вроде бы тренировал в "Шальке" какие-то юношеские команды. Но эта идея повисла в воздухе, по-прежнему остается нереализованнои?. А направление у Штоффельсхауса одно — решение вопросов трансферов игроков. Причем его суждение в этом вопросе непререкаемо для президента. Непонятно, где и когда он обзавелся таким авторитетом.
Немец любит рассказывать о своих широких связях в мировом футболе, только почему же приводит в "Локомотив" только прежних игроков "Шальке"? Видимо, этим клубом его "широкие" связи и ограничиваются. И как он может работать в России, если русского языка не знает. Мне кажется, что, приехав на работу в другую страну, ее язык нужно выучить обязательно. Сильно сомневаюсь, что в серьезном клубе Германии позволили бы работать россии?скому специалисту, не знающему немецкого языка.
Господин Штоффельсхаус успел заронить большие сомнения в своеи? квалификации. Например, он был против приобретения у «Рубина» Соломона Кверквелии, дал согласие на уход Алексея Миранчука, которыи? ему не нравился. Сказал: «Пусть еще добавят за него денег и забирают». Сеи?час за нашего грузина предлагает хорошие деньги англии?скии? «Лестер», а братья Миранчуки попали в состав сборнои? России на чемпионат мира и вообще они, наши воспитанники — основа будущего «Локомотива». Очень сомневаюсь, что и сеи?час без этих трех футболистов «Локомотив» смог бы завоевать свои? третии? чемпионскии? титул.
К заслугам немца относят приобретение Джефферсона Фарфана. Но, во-первых, это не какая-то находка селекционера. Фарфана, как, кстати, и Эдера, знает весь мир по выступлениям за голландскии? ПСВ и немецкии? "Шальке". Во-вторых, спортивныи? директор из своего московского кабинета его не видел и не представлял, в каком состоянии находится футболист, полтора года не игравшии?. А он, приехавшии? к нам, и на футболиста не был похож. Это хорошо, что перуанцу так понравилось в "Локомотиве", что он захотел во что бы то ни стало вернуться в большои? футбол, сбросил немыслимое число лишних килограммов, игрои?, забитыми голами добился возвращения в свою национальную сборную и поехал на чемпионат мира.
Но в силу возраста и Фарфан, и Эдер стали нашими помощниками на короткии? срок. А главное качество спортивного директора — работа на перспективу — открыть талант, привезти его в клуб, чтобы через какое-то время он смог вырасти у нас в настоящего мастера и принести "Локомотиву" реальныи? доход", — цитирует Семина Sports.ru.
"Для меня до сих пор загадка, почему, каким образом, за какие заслуги спортивным директором "Локомотива" стал Эрик Штоффельсхаус, по своеи? основнои? специальности экономист по сбыту и снабжению, которого в Европе мало кто знает. В "Шальке" немец был помощником менеджера, то есть на вторых, если не на третьих ролях, а должность спортивного директора осваивал в канадских клубах Оттавы и Торонто, о каких-то весомых достижениях которых ничего не слышно. Тем не менее в его руках оказалась кадровая политика клуба.
Приглашение в "Локомотив" Штоффельсхауса объясняли намерением изменить направление работы в детско-юношеском секторе, поскольку немец вроде бы тренировал в "Шальке" какие-то юношеские команды. Но эта идея повисла в воздухе, по-прежнему остается нереализованнои?. А направление у Штоффельсхауса одно — решение вопросов трансферов игроков. Причем его суждение в этом вопросе непререкаемо для президента. Непонятно, где и когда он обзавелся таким авторитетом.
Немец любит рассказывать о своих широких связях в мировом футболе, только почему же приводит в "Локомотив" только прежних игроков "Шальке"? Видимо, этим клубом его "широкие" связи и ограничиваются. И как он может работать в России, если русского языка не знает. Мне кажется, что, приехав на работу в другую страну, ее язык нужно выучить обязательно. Сильно сомневаюсь, что в серьезном клубе Германии позволили бы работать россии?скому специалисту, не знающему немецкого языка.
Господин Штоффельсхаус успел заронить большие сомнения в своеи? квалификации. Например, он был против приобретения у «Рубина» Соломона Кверквелии, дал согласие на уход Алексея Миранчука, которыи? ему не нравился. Сказал: «Пусть еще добавят за него денег и забирают». Сеи?час за нашего грузина предлагает хорошие деньги англии?скии? «Лестер», а братья Миранчуки попали в состав сборнои? России на чемпионат мира и вообще они, наши воспитанники — основа будущего «Локомотива». Очень сомневаюсь, что и сеи?час без этих трех футболистов «Локомотив» смог бы завоевать свои? третии? чемпионскии? титул.
К заслугам немца относят приобретение Джефферсона Фарфана. Но, во-первых, это не какая-то находка селекционера. Фарфана, как, кстати, и Эдера, знает весь мир по выступлениям за голландскии? ПСВ и немецкии? "Шальке". Во-вторых, спортивныи? директор из своего московского кабинета его не видел и не представлял, в каком состоянии находится футболист, полтора года не игравшии?. А он, приехавшии? к нам, и на футболиста не был похож. Это хорошо, что перуанцу так понравилось в "Локомотиве", что он захотел во что бы то ни стало вернуться в большои? футбол, сбросил немыслимое число лишних килограммов, игрои?, забитыми голами добился возвращения в свою национальную сборную и поехал на чемпионат мира.
Но в силу возраста и Фарфан, и Эдер стали нашими помощниками на короткии? срок. А главное качество спортивного директора — работа на перспективу — открыть талант, привезти его в клуб, чтобы через какое-то время он смог вырасти у нас в настоящего мастера и принести "Локомотиву" реальныи? доход", — цитирует Семина Sports.ru.
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