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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:31
Адвокат Миланы Кержаковой рассматривает вопрос о подаче иска Александру по поводу оскорбления чести и достоинства жены
Адвокат Миланы Кержаковой рассматривает вопрос о подаче иска Александру по поводу оскорбления чести и достоинства жены
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Адвокат Миланы Кержаковой рассматривает вопрос о подаче иска Александру по поводу оскорбления чести и достоинства жены
Марина Дубровская, адвокат Миланы Кержаковой, жены бывшего нападающего "Зенита", тренера юношеской сборной России Александра Кержакова, не намерена оставлять без внимания публикацию экс-форварда в Инстаграме.
Кержаков негативно отозвался о решении суда оставить ребенка у супруги до окончания бракоразводного процесса: "Сегодня петроградский суд Спб вынес решение об обеспечительных мерах. Короче, постановил, что на время основных заседаний по определению места проживания ребенка, Артемий будет жить с мамой. Отсюда ряд вопросов... Что это было?!?!?! Как такое возможно???!!! Как они вообще себе это представляют??? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 месяцев у меня из рук?! Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту "заботливую" маму, которая не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание суда!!! Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля (а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?! Кто учел интересы маленького беззащитного ребенка?! Почему суд не обязал меня, как отца, который живет с сыном полгода неразлучно, пропускать маму в присутствии психологов на встречи? Почему ребенка нужно вырвать из привычных условий и из рук родного человека к которому он привык и от которого получает заботу и любовь?! Получается, что руководствуясь судебным актом сейчас будет осуществлено психологическое насилие над маленьким ребенком!!!! Где закон ,который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон? Где нормы международной конвенции? И еще один вопрос.. Откуда пьяная мать Миланы, еще 3 недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание, совпадение?"
- Видели этот пост Кержакова?
- Да. Прочитала.
- Реакция с вашей стороны последует?
- На этой неделе будем прорабатывать вопрос подачи иска об оскорблении чести и достоинства Миланы. Но пока не могу сказать, каким станет результат.
- Новое судебное дело возможно?
- Да, но пока рано говорить. Это непростая юридическая работа.
"Спорт-Экспресс"
Кержаков негативно отозвался о решении суда оставить ребенка у супруги до окончания бракоразводного процесса: "Сегодня петроградский суд Спб вынес решение об обеспечительных мерах. Короче, постановил, что на время основных заседаний по определению места проживания ребенка, Артемий будет жить с мамой. Отсюда ряд вопросов... Что это было?!?!?! Как такое возможно???!!! Как они вообще себе это представляют??? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 месяцев у меня из рук?! Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту "заботливую" маму, которая не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание суда!!! Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля (а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?! Кто учел интересы маленького беззащитного ребенка?! Почему суд не обязал меня, как отца, который живет с сыном полгода неразлучно, пропускать маму в присутствии психологов на встречи? Почему ребенка нужно вырвать из привычных условий и из рук родного человека к которому он привык и от которого получает заботу и любовь?! Получается, что руководствуясь судебным актом сейчас будет осуществлено психологическое насилие над маленьким ребенком!!!! Где закон ,который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон? Где нормы международной конвенции? И еще один вопрос.. Откуда пьяная мать Миланы, еще 3 недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание, совпадение?"
- Видели этот пост Кержакова?
- Да. Прочитала.
- Реакция с вашей стороны последует?
- На этой неделе будем прорабатывать вопрос подачи иска об оскорблении чести и достоинства Миланы. Но пока не могу сказать, каким станет результат.
- Новое судебное дело возможно?
- Да, но пока рано говорить. Это непростая юридическая работа.
"Спорт-Экспресс"
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