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Олег Кононов ответил на слухи о том, что может возглавить "Спартак"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов на встрече с болельщиками команды прокомментировал слухи, согласно которым он в ближайшее время может расторгнуть контракт с нынешним клубом и возглавить московский "Спартак".

"Я в данный момент являюсь тренером "Арсенала". Такие слухи ходят, но все мои мысли о предстоящей игре с "Оренбургом".

На данный момент вопрос о том, перехожу ли я куда-то вообще или нет, не является для меня приоритетным. У меня есть контракт", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 19:50
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(5)
#10  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:48)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
о предстоящей игре! а дальше - как написал Аручтамян... Какие же все лицемерные! Лицемерие российского футбола! Мудкизм какой-то сплошной...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка. Срамтак? - это нарок-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#9  XERX  - (Сегодня, 20:37)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
По мне так если Карреру убрали ,то если и брать с испытательным сроком,то почему бы и не Пилипчука???!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#8  Смотрящий  Москва (Сегодня, 20:27)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ведь на счастье тогда
Мне сказали в ответ
И не то, чтобы "да",
И не то, чтобы "нет" (с)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#7  Quincy   (Сегодня, 20:12)
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
кто бы не пришел,Спартак доедет до чемпионства на вечном багаже Аленичева))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#6  ythe  Ё-бург (Сегодня, 20:05)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
и....? что сказал?


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#5  D_14  Мытищи (Сегодня, 19:59)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Санитар для Кутарбы,
Он и ответил... на данный момент... а суббота и воскресенье ещё когда будут???!!!
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#4  Roganov   (Сегодня, 19:59)
  • +2
  •  (6)
online

Не сказал ни да ни нет. Шнобель видать и правда все уже знает.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 19:57)
  • +1
  •  (5)

После игры с Оренбургом после матча Спартака в понедельник вечером или во вторник и объявят
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 19:54)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо К»
На данный момент вопрос о том, перехожу ли я куда-то вообще или нет, не является для меня приоритетным. У меня есть контракт", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".
tired_face А если в субботу-воскресенье выяснится,что все-таки переходишь.тогда как тебя называть?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 19:53)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Похоже маленький лысенький человечек говорит правду о контактах Олега Кононова с клубом Спартак.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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