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Массимо Каррера: в "Спартаке" я вырос как тренер

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что вырос как тренер за время работы в России.

"Я оставил хорошую память у болельщиков "Спартака", но в футболе важен и результат. Я принял решение руководства команды. В этом году мы продолжали сражаться в Лиге Европы, а в чемпионате России на одно очко отставали от второго места. Это не катастрофический результат, но руководство так решило.

Я серьезно вырос как тренер в России. Одно дело - быть помощником, другое - быть тренером и принимать решения. Я старался получить максимум от своих игроков, объяснял им, что они должны быть мужчинами. Команда хорошо следовала моим указаниям и приняла мои эмоции", - цитирует Карреру RMC Sport.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 21:25
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(5)
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Езжай с миром, Массимо. Тебе просто не понять продажную Россию и её полдлых людишек (в том числе всяких "капитанофф").

Лысых капитанофф... Глазго, вперёттт!!! smile


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только скотина. Срамтак? после Еременко, это просто нарко-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 21:33)
  • -2
  •  (2)

нет
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 21:30)
  • -2
  •  (2)
online

научился на Спартаке)))
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
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