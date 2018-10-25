Массимо Каррера: в "Спартаке" я вырос как тренер

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что вырос как тренер за время работы в России."Я оставил хорошую память у болельщиков "Спартака", но в футболе важен и результат. Я принял решение руководства команды. В этом году мы продолжали сражаться в Лиге Европы, а в чемпионате России на одно очко отставали от второго места. Это не катастрофический результат, но руководство так решило.Я серьезно вырос как тренер в России. Одно дело - быть помощником, другое - быть тренером и принимать решения. Я старался получить максимум от своих игроков, объяснял им, что они должны быть мужчинами. Команда хорошо следовала моим указаниям и приняла мои эмоции", - цитирует Карреру RMC Sport.