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Семак: как-то сводил Виллаш-Боаша в музей водки на дегустацию - "надегустировались" мы тогда вдоволь

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о совместном походе с экс-наставником сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боашем в музей водки.

"Андре изначально думал, что водку в России пьют, словно вино. Я ему объяснял, что употребляют ее у нас по случаю, под особенный стол. Нужна закуска – селедочка, соления.

Как-то пошли в музей водки на дегустацию. Дальше продолжили в соседнем ресторане, "надегустировались" мы тогда вдоволь", – рассказал Семак.

"СЭ"
Теги: Семак Виллаш-Боаш Зенит
Сегодня, 14:58
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7
(4)
#7  Schweinsteiger   (Сегодня, 16:44)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну, по поводу "по случаю" он слукавил, а проще говоря списданул


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#6  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 16:34)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А вы,мадам, не удивляетесь западным понятиям о жизни в России,что водка пьётся как вино?


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#5  Miss_Z  Москва (Сегодня, 16:23)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: raiskayumov
На Западе все тупые,правильно Задорнов говорил.


я не поняла шутку или ты правда в это веришь?


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 15:23)
  • 0
  •  (6)
online

под особенный стол

И даже без стола особенного, просто наклюкаться милое дело.Под столом вертится быстрей Земля.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Riders1990  bunker (Сегодня, 15:20)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь понятно че у Боаша нос красный стал laughing


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#2  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 15:14)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
На Западе все тупые,правильно Задорнов говорил.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 15:11)
  • +5
  •  (7)

Неплохой случай...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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