Семак: как-то сводил Виллаш-Боаша в музей водки на дегустацию - "надегустировались" мы тогда вдоволь

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о совместном походе с экс-наставником сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боашем в музей водки."Андре изначально думал, что водку в России пьют, словно вино. Я ему объяснял, что употребляют ее у нас по случаю, под особенный стол. Нужна закуска – селедочка, соления.Как-то пошли в музей водки на дегустацию. Дальше продолжили в соседнем ресторане, "надегустировались" мы тогда вдоволь", – рассказал Семак.