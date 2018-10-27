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"Ростов" обыграл "Анжи" в молодежном первенстве

"Ростов" в матче молодежного первенства премьер-лиги обыграл "Анжи" со счетом 2:0.

12-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Анжи" (Махачкала) - 2:0

Голы: Вебер, 35 (1:0). Волков, 88 (2:0).
Теги: Ростов Анжи
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