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Роман Бабаев: уход Витиньо принес ЦСКА 12 миллионов евро и помог укомплектовать команду

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что сумма трансфера нападающего Витиньо в бразильский "Фламенго" составила 12 миллионов евро.

О переходе Витиньо, выступавшего за армейцев с 2013 года, во "Фламенго" ЦСКА сообщил в конце июля.

"Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Во многом благодаря этому нынешним летом нам удалось укомплектовать команду. Витиньо в последние годы справедливо считался одним из наиболее полезных наших футболистов. Бразилец регулярно забивал и отдавал голевые передачи.

Игрок изъявил желание вернуться во "Фламенго". Говорил, что мечтал выступать там с раннего детства. Первое предложение мы отвергли, но игрок оказался очень настойчив. Было ясно, что насильно оставив Витиньо у себя, мы рискуем получить ситуацию, когда игрок, выступая за нашу команду, мыслями будет в другом месте. Переговоры были непростыми, но постепенно удалось выйти на сумму, которая нас полностью устроила. С профессиональной точки зрения я оцениваю эту сделку как большую победу", – сказал Бабаев.

ПФК ЦСКА
Теги: Бабаев ЦСКА Витиньо Фламенго
Сегодня, 17:42
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#1  Batman   (Сегодня, 18:04)
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Болеет за:
ЦСКА
А в свинарне 12 лямов на лавке сидит, Педроша какая-то)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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