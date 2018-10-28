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Молодежки "Енисея" и "Локомотива" сыграли вничью

Молодежное первенство

12 тур

"Енисей" – "Локомотив" 1:1

Голы: Титков, 18, Морев, 22

"Енисей": Юнусов, Ганус, Захаров, Ужгин, Воробьёв, Шестаков, Сахаров, Шнитов, Егоров, Морев, Цогоев

"Локомотив": Крайков, Поярков, Кольтяпин, Дзиов, Уткин, Чёрный, Куль, Лобанов, Шарков, Петров, Титков
Теги: Енисей Локомотив
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