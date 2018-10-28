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Кирилл Набабкин: "Краснодар" не зря находится сейчас вверху турнирной таблицы

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

"Краснодар" - команда высокого уровня, не зря она находится сейчас вверху турнирной таблицы, в последние годы всегда борется за призовые места. Важно, чтобы у нас не случилось второго "Локомотива", для этого нужно реализовывать свои моменты и предельно собрано действовать сзади", - сказал Набабкин.

Теги: Набабкин ЦСКА Краснодар
Сегодня, 12:28
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