Дмитрий Тарасов: "Енисей" хорошая команда, просто они не забивают свои моменты

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после победы над "Енисеем" (3:0) отметил, что игра не давалась "железнодорожникам" легко.- Не могу сказать, что было легко. Стали уверены в победе только когда забили третий мяч, у "Енисея" были шансы забить, но им не хватило удачи. Нам повезло больше, поэтому увозим из Красноярска три очка. В начале тайма втягивались, но первую половину матча выиграли и довели дело до победы.- Опасные контратаки, стандарты.- "Енисей" в таблице идёт на последнем месте, но это хорошая команда, которая умеет контратаковать и играть на стандартах. Просто они не забивают свои моменты.- Нет, почему. Просто втягивались в игру. Первый тайм выиграли, довели до победы, выполнили установку.