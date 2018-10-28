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Дмитрий Тарасов: "Енисей" хорошая команда, просто они не забивают свои моменты

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после победы над "Енисеем" (3:0) отметил, что игра не давалась "железнодорожникам" легко.

- Не могу сказать, что было легко. Стали уверены в победе только когда забили третий мяч, у "Енисея" были шансы забить, но им не хватило удачи. Нам повезло больше, поэтому увозим из Красноярска три очка. В начале тайма втягивались, но первую половину матча выиграли и довели дело до победы.

- Какие сильные и слабые стороны "Енисея" можете выделить?

- Опасные контратаки, стандарты.

- Тяжело переключаться с Лиги чемпионов на аутсайдера премьер-лиги?

- "Енисей" в таблице идёт на последнем месте, но это хорошая команда, которая умеет контратаковать и играть на стандартах. Просто они не забивают свои моменты.

- До забитого гола чувствовали себя не в своей тарелке?

- Нет, почему. Просто втягивались в игру. Первый тайм выиграли, довели до победы, выполнили установку.

Rusfootball.info
Теги: Тарасов Локомотив Енисей
Сегодня, 17:34
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#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:44)
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«Зенит»
— Ох! Уж эти мне молодые шахматисты! — вздохнул одноглазый. — Пошлите за ним уже мотовоздушную дрезину. Пусть едет!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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