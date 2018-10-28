Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:23
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
17:14
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (2)
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (2)
17:00
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (34)
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (34)
16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (17)
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (17)
16:08
"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Хетафе" обыграл "Бетис"
15:05
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
Дмитрий Тарасов: "Енисей" хорошая команда, просто они не забивают свои моменты
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после победы над "Енисеем" (3:0) отметил, что игра не давалась "железнодорожникам" легко.
- Не могу сказать, что было легко. Стали уверены в победе только когда забили третий мяч, у "Енисея" были шансы забить, но им не хватило удачи. Нам повезло больше, поэтому увозим из Красноярска три очка. В начале тайма втягивались, но первую половину матча выиграли и довели дело до победы.
- Какие сильные и слабые стороны "Енисея" можете выделить?
- Опасные контратаки, стандарты.
- Тяжело переключаться с Лиги чемпионов на аутсайдера премьер-лиги?
- "Енисей" в таблице идёт на последнем месте, но это хорошая команда, которая умеет контратаковать и играть на стандартах. Просто они не забивают свои моменты.
- До забитого гола чувствовали себя не в своей тарелке?
- Нет, почему. Просто втягивались в игру. Первый тайм выиграли, довели до победы, выполнили установку.
Rusfootball.info
- Не могу сказать, что было легко. Стали уверены в победе только когда забили третий мяч, у "Енисея" были шансы забить, но им не хватило удачи. Нам повезло больше, поэтому увозим из Красноярска три очка. В начале тайма втягивались, но первую половину матча выиграли и довели дело до победы.
- Какие сильные и слабые стороны "Енисея" можете выделить?
- Опасные контратаки, стандарты.
- Тяжело переключаться с Лиги чемпионов на аутсайдера премьер-лиги?
- "Енисей" в таблице идёт на последнем месте, но это хорошая команда, которая умеет контратаковать и играть на стандартах. Просто они не забивают свои моменты.
- До забитого гола чувствовали себя не в своей тарелке?
- Нет, почему. Просто втягивались в игру. Первый тайм выиграли, довели до победы, выполнили установку.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.