Массимо Каррера встретился в Латвии с другим экс-тренером "Спартака" (фото)

В Латвии встретились два бывших тренера "Спартака".Массимо Каррера, уволенный из клуба нынешней осенью, познакомился с Александром Старковым, работавшим в московской команде в 2004-2006 годах.Напомним, Каррера на днях посетил матч юрмальского "Спартака".