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Массимо Каррера встретился в Латвии с другим экс-тренером "Спартака" (фото)

В Латвии встретились два бывших тренера "Спартака".

Массимо Каррера, уволенный из клуба нынешней осенью, познакомился с Александром Старковым, работавшим в московской команде в 2004-2006 годах.



Напомним, Каррера на днях посетил матч юрмальского "Спартака".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 17:19
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#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 17:58)
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Болеет за:
«Спартак»
поведают друг другу много занимательных историй


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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