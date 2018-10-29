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Георгий Черданцев - об ошибке корреспондента: вы вообще понимаете что такое прямой эфир?

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на твит фанатов "Краснодара".

Болельщики "быков" назвали "позором" работу корреспондента Семена Зигаева, который после победы "Краснодара" над ЦСКА (2:1) спрашивал полузащитника Юрия Газинского о ничейном исходе матча.

"Ребят, почему позор? Вы никогда не оговаривались, не ошибались? Вы хотя бы понимаете в принципе, что такое работа в прямом эфире и что такое поймать игрока на кромке и держать, пока не кончится блок рекламы? Между прочим, игрок вашей команды и для вас экслюзивно, а вы про позор", – написал Черданцев.

Твиттер Георгия Черданцева
Теги: Черданцев ЦСКА Краснодар
Сегодня, 17:49
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7
(3)
#7  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 18:10)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Makc33
А зачем нам знать что такое прямой эфир? Ты делай свое дело профессионально, вот и все

" Профессионально " - это не про наших комментаторов ! Идёт , допустим матч Ростов - Зенит , Анжи - ЦСКА , а они могут целый тайм про Спартак рассказывать . smirk
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 18:08)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чердак, ты тоже позор современной журналистики. Огромный позор.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Volodia379   (Сегодня, 18:08)
  • +1
  •  (1)
online

Вот таким образом можно списать все свои косяки! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  Makc33   (Сегодня, 18:03)
  • +4
  •  (6)
online

А зачем нам знать что такое прямой эфир? Ты делай свое дело профессионально, вот и все
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  DROOZD  брянск (Сегодня, 18:02)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чудак человек


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#2  Serge K   (Сегодня, 17:58)
  • +1
  •  (1)

За это вы и получаете большие деньги и нечего ныть.
Регистрация: 6.07.2016 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 17:52)
  • +10
  •  (10)

Перданцев - ваша профессия известна как древнейшая.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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