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Болельщики "Спартака" процитировали Карреру на баннере (фото)

Фанаты "Спартака" во время матча 12-го тура РПЛ против "Рубина" вывесили огромный баннер с цитатой экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

"Если вы болеете за "Спартак", вы должны ходить на стадион. Игроки и тренеры уходят и приходят, а "Спартак" остается", - говорится на полотне.

Болельщики "Спартака" процитировали Карреру на баннере (фото)


Эту фразу 54-летний итальянец произнес на своей прощальной пресс-конференции в Москве. Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября.

"СЭ"
Теги: Спартак Каррера Рубин
Вчера, 22:08
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(8)
#4  Чесайнаг  Сочи (Вчера, 23:23)
  • +1
  •  (1)

Кананонизировали уже Кареру.В святые еще запишите
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 22:35)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
получается, надбавил Арнольдыч выходное пособие Каррере, чтобы он произнес эту экономически выгодную патриотическую фразу, не иначе. Ничего личного, только бизнес патриотизм

Я считаю, Федун должен поддержать патриотизм, и сделать вход на домашние матчи Спартака бесплатным, пока у команды не появится игра. Или такого в плане не было? smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  ckorp  Санкт-Петербург (Вчера, 22:25)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хитрый Лис, получается, надбавил Арнольдыч выходное пособие Каррере, чтобы он произнес эту экономически выгодную патриотическую фразу, не иначе. Ничего личного, только бизнес патриотизм smirk
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 22:13)
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если вы болеете за Спартак, то должны отдавать Федуну свои деньги независимо от игры и результатов.
Хорошо Арнольдыч придумал с баннером.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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