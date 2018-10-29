Болельщики "Спартака" процитировали Карреру на баннере (фото)

Фанаты "Спартака" во время матча 12-го тура РПЛ против "Рубина" вывесили огромный баннер с цитатой экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры."Если вы болеете за "Спартак", вы должны ходить на стадион. Игроки и тренеры уходят и приходят, а "Спартак" остается", - говорится на полотне.Эту фразу 54-летний итальянец произнес на своей прощальной пресс-конференции в Москве. Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября.