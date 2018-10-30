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Общественный наблюдатель: Кокорин и Мамаев могут попасть в сборную заключенных

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал об условия содержания в СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Сейчас футболисты находятся в едва ли не лучших камерах СИЗО, по двое, с интеллигентными, ранее не судимыми сокамерниками. У них есть телевизоры и холодильники, а также возможность несколько раз в неделю посещать маленький тюремный спортзал и даже чеканить один старенький потертый мячик по очереди со своими соседями.

Они смогут попасть в футбольную сборную заключенных. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно вызовет аншлаг", – сказал Мельников.

RT
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 08:50
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#1  yuri  спб (Сегодня, 09:10)
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и даже чеканить один старенький потертый мячик по очереди со своими соседями.

Здорово, просто умилительно . Хорошо бы почеканить еще стулом кого-нить.


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