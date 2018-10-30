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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Болельщики "Арсенала" признали Левашова лучшим игроком матча с "Оренбургом"
Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов признан лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:2) по версии болельщиков тульского клуба.
Второе место занял нападающий Лука Джорджевич, третье - хавбек Резиуан Мирзов.
Второе место занял нападающий Лука Джорджевич, третье - хавбек Резиуан Мирзов.
??Михаил Левашов - лучший игрок матча с «Оренбургом»!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 30, 2018
?В официальной группе завершилось голосование, в котором болельщики выбирали лучшего игрока «Арсенала» в матче 12-ого тура РПЛ.
????Следом за Левашовым в голосовании расположились - Лука Джорджевич и Резиуан Мирзов. pic.twitter.com/0YIITYz9kH
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