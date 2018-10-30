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Болельщики "Арсенала" признали Левашова лучшим игроком матча с "Оренбургом"

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов признан лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:2) по версии болельщиков тульского клуба.

Второе место занял нападающий Лука Джорджевич, третье - хавбек Резиуан Мирзов.

Теги: Арсенал Тула Оренбург
Сегодня, 16:17
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