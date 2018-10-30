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"Урал" отправит письмо в РПЛ о переезде с "Екатеринбург-Арены" 3 ноября

"Урал" отправит письмо в РПЛ о проведении домашнего матча 14-го тура с "Оренбургом" на стадионе Уральской футбольной академии 3 ноября. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

Ранее Иванов сообщил, что до конца календарного года "Урал" не сыграет на "Екатеринбург-Арене", а примет соперников на резервном стадионе Уральской футбольной академии. Встреча чемпионата России между "Уралом" и "Оренбургом" состоится 10 ноября. Матч 1/8 финала Олимп - Кубка России "Урал" - "Нижний Новгород" пройдет 31 октября.

"Мы напишем письмо, как положено, за неделю до матча с "Оренбургом". У нас есть еще время до этой игры, мы успеем его написать", - сказал Иванов.
Теги: Урал Иванов
Сегодня, 16:22
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(1)
#4  GS  Москва (Сегодня, 16:57)
  • -2
  •  (2)

Интересно, почему.
Народ не ходит из-за неудачной игры или будут временные трибуны разбирать?
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 16:51)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А причина? Денег на аренду нет?
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:47)
  • -2
  •  (2)

Вот оно , наследие ЧМ.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 16:39)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да чего там, начинайте писать сейчас, за неделю закончите...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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