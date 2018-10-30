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В "Енисее" заявили, что максимально ответственно следят за состоянием поля на стадионе

"Енисей" старается обеспечить максимально комфортные условия для игры футболистов на стадионе "Центральный" в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил директор красноярского клуба Денис Рубцов.

"Мы пытаемся максимально следить за состоянием поля, - сказал Рубцов. - Понимаем, что климатические условия у нас не идеальные, но с полем работаем. В прошлом году в декабре у нас было "-2", не знаем, какая погода будет сейчас. Температурный режим пока позволяет проводить матчи, поле с подогревом".

11 ноября "Енисей" проведет домашнюю встречу с "Краснодаром", а 2 декабря сыграет с "Ахматом".

"Мы хотим, чтобы матчи прошли на нашем стадионе в присутствии болельщиков, которые этого так долго ждали. Если температура не опустится ниже "-15", то игра состоится обязательно. Работники стадиона будут стараться создать максимально комфортные условия для футболистов", - отметил собеседник агентства.
Теги: Енисей
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