В "Енисее" заявили, что максимально ответственно следят за состоянием поля на стадионе

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:31
Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах" (1)
Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах" (1)
17:05
Сергей Юран: Федун говорил, что Карпин сбитый летчик, какая речь может быть о переговорах? (2)
Сергей Юран: Федун говорил, что Карпин сбитый летчик, какая речь может быть о переговорах? (2)
14:17
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
10:37
Сергей Кривохарченко: показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (2)
Сергей Кривохарченко: показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (2)
09:58
Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото) (2)
Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото) (2)
09:32
Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере (1)
Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере (1)
Вчера, 23:56
Встреча двух прагматиков: Рианчо + Бердыев = 9 ничьих (1)
Встреча двух прагматиков: Рианчо + Бердыев = 9 ничьих (1)
Вчера, 23:50
Денис Глушаков: верю в светлое будущее! (20)
Денис Глушаков: верю в светлое будущее! (20)
В "Енисее" заявили, что максимально ответственно следят за состоянием поля на стадионе
"Енисей" старается обеспечить максимально комфортные условия для игры футболистов на стадионе "Центральный" в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил директор красноярского клуба Денис Рубцов.
"Мы пытаемся максимально следить за состоянием поля, - сказал Рубцов. - Понимаем, что климатические условия у нас не идеальные, но с полем работаем. В прошлом году в декабре у нас было "-2", не знаем, какая погода будет сейчас. Температурный режим пока позволяет проводить матчи, поле с подогревом".
11 ноября "Енисей" проведет домашнюю встречу с "Краснодаром", а 2 декабря сыграет с "Ахматом".
"Мы хотим, чтобы матчи прошли на нашем стадионе в присутствии болельщиков, которые этого так долго ждали. Если температура не опустится ниже "-15", то игра состоится обязательно. Работники стадиона будут стараться создать максимально комфортные условия для футболистов", - отметил собеседник агентства.
"Мы пытаемся максимально следить за состоянием поля, - сказал Рубцов. - Понимаем, что климатические условия у нас не идеальные, но с полем работаем. В прошлом году в декабре у нас было "-2", не знаем, какая погода будет сейчас. Температурный режим пока позволяет проводить матчи, поле с подогревом".
11 ноября "Енисей" проведет домашнюю встречу с "Краснодаром", а 2 декабря сыграет с "Ахматом".
"Мы хотим, чтобы матчи прошли на нашем стадионе в присутствии болельщиков, которые этого так долго ждали. Если температура не опустится ниже "-15", то игра состоится обязательно. Работники стадиона будут стараться создать максимально комфортные условия для футболистов", - отметил собеседник агентства.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.