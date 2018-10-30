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"Динамо" продлило контракты с тремя футболистами

"Динамо" продлило контракты с тремя футболистами.

Новые продолжительные соглашения заключены с форвардом Антоном Тереховым, защитником Романом Евгеньевым и хавбеком Вячеславом Грулевым.

В текущем сезоне Терехов и Евгеньев провели по 3 матча за бело-голубых, Грулев - 2 встречи.

ФК "Динамо"
Теги: Динамо
Сегодня, 19:31
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#1  Volodia379   (Сегодня, 19:34)
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Потом за бесценок продадут! Это динамовская традиция! Верней пердунов-генералов которые наварятся на этом! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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