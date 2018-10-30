"Динамо" продлило контракты с тремя футболистами.Новые продолжительные соглашения заключены с форвардом Антоном Тереховым, защитником Романом Евгеньевым и хавбеком Вячеславом Грулевым.В текущем сезоне Терехов и Евгеньев провели по 3 матча за бело-голубых, Грулев - 2 встречи.