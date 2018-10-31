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Евгений Фролов: задача - побеждать в каждой кубковой игре

После кубкового матча 1/8 «Оренбург» - «Тюмень» свой комментарий к игре дал голкипер нижегородцев Евгений Фролов.

- Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Победили. Моментов создали предостаточно, играли с большим преимуществом. У соперника моментов практически не было. Поэтому считаю, что победили заслуженно. Хотя «Тюмень» показала себя серьёзным соперником. В кубковых играх легко никогда не бывает.

- В чём особенность кубка России в целом на твой взгляд, и на сколько сегодня было тяжело играть против команды из ФНЛ?

- Кубок России это такой турнир, где команда из любого дивизиона ФНЛ, ПФЛ может дать бой любой команде, в том числе и из РПЛ. И бывало много случаев, когда команды из низших лиг обыгрывали команды ПЛ. А по поводу насколько тяжело было играть против «Тюмени»... Всегда тяжело играть против команды, которая только обороняется. Если бы они больше открывались, то и у нас было бы больше шансов поймать их на контратаке.

- Прокомментируй эпизод с пенальти.

- Мне было плохо видно. Но на повторе, который мы смотрели после матча там было сто процентное нарушение. Вратарь «Тюмени» «завалил» нашего нападающего.

- Какие задачи у «Оренбурга» в кубке России?

- А какие они могут быть? Побеждать в каждой игре.

Rusfootball.info. С Евгением Фроловым общался Миша-Пират.
Теги: Фролов Оренбург Тюмень
Сегодня, 19:36
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#1  Saveger  СПб (Сегодня, 19:55)
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online
Болеет за:
«Зенит»
С Евгением Фроловым общался Миша-Пират.

всё, что нужно знать об этом интервью


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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