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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Евгений Фролов: задача - побеждать в каждой кубковой игре
После кубкового матча 1/8 «Оренбург» - «Тюмень» свой комментарий к игре дал голкипер нижегородцев Евгений Фролов.
- Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Победили. Моментов создали предостаточно, играли с большим преимуществом. У соперника моментов практически не было. Поэтому считаю, что победили заслуженно. Хотя «Тюмень» показала себя серьёзным соперником. В кубковых играх легко никогда не бывает.
- В чём особенность кубка России в целом на твой взгляд, и на сколько сегодня было тяжело играть против команды из ФНЛ?
- Кубок России это такой турнир, где команда из любого дивизиона ФНЛ, ПФЛ может дать бой любой команде, в том числе и из РПЛ. И бывало много случаев, когда команды из низших лиг обыгрывали команды ПЛ. А по поводу насколько тяжело было играть против «Тюмени»... Всегда тяжело играть против команды, которая только обороняется. Если бы они больше открывались, то и у нас было бы больше шансов поймать их на контратаке.
- Прокомментируй эпизод с пенальти.
- Мне было плохо видно. Но на повторе, который мы смотрели после матча там было сто процентное нарушение. Вратарь «Тюмени» «завалил» нашего нападающего.
- Какие задачи у «Оренбурга» в кубке России?
- А какие они могут быть? Побеждать в каждой игре.
Rusfootball.info. С Евгением Фроловым общался Миша-Пират.
- Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Победили. Моментов создали предостаточно, играли с большим преимуществом. У соперника моментов практически не было. Поэтому считаю, что победили заслуженно. Хотя «Тюмень» показала себя серьёзным соперником. В кубковых играх легко никогда не бывает.
- В чём особенность кубка России в целом на твой взгляд, и на сколько сегодня было тяжело играть против команды из ФНЛ?
- Кубок России это такой турнир, где команда из любого дивизиона ФНЛ, ПФЛ может дать бой любой команде, в том числе и из РПЛ. И бывало много случаев, когда команды из низших лиг обыгрывали команды ПЛ. А по поводу насколько тяжело было играть против «Тюмени»... Всегда тяжело играть против команды, которая только обороняется. Если бы они больше открывались, то и у нас было бы больше шансов поймать их на контратаке.
- Прокомментируй эпизод с пенальти.
- Мне было плохо видно. Но на повторе, который мы смотрели после матча там было сто процентное нарушение. Вратарь «Тюмени» «завалил» нашего нападающего.
- Какие задачи у «Оренбурга» в кубке России?
- А какие они могут быть? Побеждать в каждой игре.
Rusfootball.info. С Евгением Фроловым общался Миша-Пират.
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