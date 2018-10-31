Евгений Фролов: задача - побеждать в каждой кубковой игре

После кубкового матча 1/8 «Оренбург» - «Тюмень» свой комментарий к игре дал голкипер нижегородцев Евгений Фролов.- Победили. Моментов создали предостаточно, играли с большим преимуществом. У соперника моментов практически не было. Поэтому считаю, что победили заслуженно. Хотя «Тюмень» показала себя серьёзным соперником. В кубковых играх легко никогда не бывает.- Кубок России это такой турнир, где команда из любого дивизиона ФНЛ, ПФЛ может дать бой любой команде, в том числе и из РПЛ. И бывало много случаев, когда команды из низших лиг обыгрывали команды ПЛ. А по поводу насколько тяжело было играть против «Тюмени»... Всегда тяжело играть против команды, которая только обороняется. Если бы они больше открывались, то и у нас было бы больше шансов поймать их на контратаке.- Мне было плохо видно. Но на повторе, который мы смотрели после матча там было сто процентное нарушение. Вратарь «Тюмени» «завалил» нашего нападающего.- А какие они могут быть? Побеждать в каждой игре.. С Евгением Фроловым общался Миша-Пират.