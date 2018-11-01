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Максим Беляев: а почему бы "Арсеналу" не замахнуться на Кубок России?

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев поделился впечатлениями от победы над "Ахматом" в 1/8 финала Кубка России.

"Мы сыграли неплохой матч. Хорошо контролировали мяч, реализовали свои моменты. Особенно приятно, конечно, что наконец-то не пропустили. Во втором тайме, когда соперник большими силами пошёл вперёд, пришлось посложнее, но в целом, считаю, мы наиграли на победу.

Прекрасно, что удалось выйти в четвертьфинал Кубка. Не будем загадывать и посмотрим, как всё сложится дальше, но отношение к этому турниру у нас серьёзное. Почему-бы нам не замахнуться на этот трофей?"— сказал Беляев

В четвертьфинале "Арсенал" сыграет с "Оренбургом".

"Чемпионат"
Теги: Арсенал Тула Ахмат Оренбург Беляев
Сегодня, 10:23
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#1  Roganov   (Сегодня, 10:53)
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Не пора ли замахнуться... на Вильяма нашего...
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
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