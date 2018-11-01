Максим Беляев: а почему бы "Арсеналу" не замахнуться на Кубок России?

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев поделился впечатлениями от победы над "Ахматом" в 1/8 финала Кубка России."Мы сыграли неплохой матч. Хорошо контролировали мяч, реализовали свои моменты. Особенно приятно, конечно, что наконец-то не пропустили. Во втором тайме, когда соперник большими силами пошёл вперёд, пришлось посложнее, но в целом, считаю, мы наиграли на победу.Прекрасно, что удалось выйти в четвертьфинал Кубка. Не будем загадывать и посмотрим, как всё сложится дальше, но отношение к этому турниру у нас серьёзное. Почему-бы нам не замахнуться на этот трофей?"— сказал БеляевВ четвертьфинале "Арсенал" сыграет с "Оренбургом".