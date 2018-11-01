Миодраг Божович: это вторая игра, в которой мы незаслуженно проигрываем

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с "Краснодаром" (1:2), передает корреспондентРоман Гуськов.- Это вторая игра, в которой мы незаслуженно проигрываем. У нас были хорошие моменты, чтобы решить матч раньше, но не забивали. Потом пропустили. Это футбол. Жалко игроков, они сражались 120 минут. Не заслуживали поражения, но что делать...- Никогда не разбираю голы. Мы между собой это разберем. Виноват я. Когда команда проигрывает и пропускает, виноват тренер. Плохо говорить фамилии.- Три дня назад была игра с "Зенитом". Сегодня хотели поберечь игроков. Было трудно Канунникову, Башкирову. Надеюсь, успеем восстановиться. Осталось 4 дня.- С "Краснодаром" было достаточно моментов. Игра повеселее стала.- Он старается. Нападающий доказывает только голами. Будет забивать, будет играть.