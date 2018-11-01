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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Миодраг Божович: это вторая игра, в которой мы незаслуженно проигрываем
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с "Краснодаром" (1:2), передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Это вторая игра, в которой мы незаслуженно проигрываем. У нас были хорошие моменты, чтобы решить матч раньше, но не забивали. Потом пропустили. Это футбол. Жалко игроков, они сражались 120 минут. Не заслуживали поражения, но что делать...
- Разберите пропущенные голы. Кто ошибался, это системные ошибки?
- Никогда не разбираю голы. Мы между собой это разберем. Виноват я. Когда команда проигрывает и пропускает, виноват тренер. Плохо говорить фамилии.
- Игроки много сил оставили? Команда восстановится к матчу с "Уфе"?
- Три дня назад была игра с "Зенитом". Сегодня хотели поберечь игроков. Было трудно Канунникову, Башкирову. Надеюсь, успеем восстановиться. Осталось 4 дня.
- "Крылья" недавно проиграли "Краснодару" 0:3. Вы не руководили командой, но может сможете сказать, в чем прибавила команда?
- С "Краснодаром" было достаточно моментов. Игра повеселее стала.
- Довольны игрой Соболева?
- Он старается. Нападающий доказывает только голами. Будет забивать, будет играть.
- Это вторая игра, в которой мы незаслуженно проигрываем. У нас были хорошие моменты, чтобы решить матч раньше, но не забивали. Потом пропустили. Это футбол. Жалко игроков, они сражались 120 минут. Не заслуживали поражения, но что делать...
- Разберите пропущенные голы. Кто ошибался, это системные ошибки?
- Никогда не разбираю голы. Мы между собой это разберем. Виноват я. Когда команда проигрывает и пропускает, виноват тренер. Плохо говорить фамилии.
- Игроки много сил оставили? Команда восстановится к матчу с "Уфе"?
- Три дня назад была игра с "Зенитом". Сегодня хотели поберечь игроков. Было трудно Канунникову, Башкирову. Надеюсь, успеем восстановиться. Осталось 4 дня.
- "Крылья" недавно проиграли "Краснодару" 0:3. Вы не руководили командой, но может сможете сказать, в чем прибавила команда?
- С "Краснодаром" было достаточно моментов. Игра повеселее стала.
- Довольны игрой Соболева?
- Он старается. Нападающий доказывает только голами. Будет забивать, будет играть.
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