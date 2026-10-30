Акинфеев прокомментировал конкуренцию между Торопом и Бориско в ЦСКА

- По поводу Славы. То есть я разговаривал со Славой и с Максом тоже. Это здоровая, нормальная конкуренция. Кто сильнее, тот и играет.
Был недельный цикл, Бориско показал себя лучше в этом плане. В независимости от того, что Тороп пропустил какой-то мяч. Это каждый может сделать. Значит, Макс убедил и Макс играл со "Спартаком". И сыграл достаточно уверенно, хорошо, - сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
Максим Бориско перешел в ЦСКА из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. Голкипер провел за красно-синих во всех турнирах пять матчей, пропустил четыре мяча и сохранил ворота "сухими" в двух встречах.
Воспитанник "армейцев" Владислав Тороп в текущем сезоне вышел на поле в 12 матчах, пропустил 13 голов и оставил ворота в неприкосновенности в 3 встречах.
Напомним, что после 12 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками в своем активе.