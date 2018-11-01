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"Зенит" вылетает из кубка. Дончане Карпина оказались сильнее
Питерцы завершают выступление в кубке России на стадии 1/8 финала - выездной матч против "Ростова" закончился для "Зенита" поражением. О проблемах питерцев и о главных причинах поражения - здесь
У "Зенита" проблемы - это было понятно ещё до начала игры
Они вскрылись по ходу матча с "Крыльями" в чемпионате. Питерцы увезли из Самары три очка, но сделали это не просто неубедительно - можно смело говорить о том, что главным претендентам на чемпионство в этом году просто повезло. Сложности объясняются довольно обыденно - функциональным спадом.
В первую очередь, не оптимальная игровая форма сказалась в плотности игры. Особенно прочувствовалось это в центре поля, в разрушении. Это естественно: неготовность покрывать определённую дистанцию будет неизбежно сказываться на давлении и прессинге, на борьбе и её успешности.
Даже игроки говорят, что «Зенит» плох. О спаде команды Семака
Другое дело, что и у Карпина всё до начала встречи шло не так гладко, как в начале сезона. К "Ростову" постепенно привыкают - и в последних трёх матчах чемпионата дончане обыграли только "Анжи".
Отвратительное начало и вялый конец матча определили итог
Именно на данных отрезках матча "Зенит" существенно сбавлял. В "середине" встречи питерцы, может, и не легко и непрерывно атаковали и проходили оборону дончан, но ничуть не уступали южанам: владели мячом, имели несколько хороших моментов.
На старте "Зенит" вообще не мог попасть в ритм. "Ростов" накрывал гостей, не давал выйти из обороны в атаку - это дело регулярно оборачивалось потерями. При этом подопечные Семака с завидным упрямством пёрли через центр, где случались постоянные обрезы в исполнении "сине-бело-голубых".
"Ростов" открыл счёт и мог укрепить своё преимущество до того, как игра выровнялась и "Зенит" начал больше владеть территорией. В данном случае отговорки в плане функциональности не прокатят. Тем более, Питер пропустил со стандарта.
О неудачной концовке - чуть дальше.
Олег Шатов провел слабую игру
После матча Сергей Семак сказал, что у его команды было достаточно моментов. Согласиться с этим довольно сложно. Но вот моментов, которые могли после одного своевременного и конкретного действия превратиться в голевые, были. Несколько раз в таких ситуациях оказывался Шатов, но у россиянина совсем ничего не получалось.
Да и штрафной, с которого открыли счёт южане, заработал на Скопинцеве именно Олег.
"Зенит" не заслуживал забитого мяча
Он не вытекал не из логики игры, не из ситуации. Честно говоря, "Зениту" по-хорошему повезло - точнее, сказалось индивидуальное мастерство. В эпизоде с любым мячом должно хоть немного повезти, известный факт, отменять взятие ворот из-за этого не стоит, но если говорить об именно игровых проблемах в "Зените", обозначить этот факт нужно обязательно.
Питерцы остановились на последней четверти матча
Это было вообще удивительно. Как-то внезапно (на самом деле, не особо) "Ростов" перехватил инициативу и начал перебрасывать мяч на чужой половине поля. Не подумайте, событие не выдающееся, но для "Ростова" это далеко не самое типичное поведение. Тем более - на последних минутах кубковой игры. Тем более - против "Зенита".
А питерцев как будто и не пугало дополнительное время - они покорно откатились и выжидали. Чего - неизвестно. Можно даже пошутить, что надеялись дотянуть с дончанами до серии пенальти.
В итоге "Ростов" забил два и заслуженно прошёл дальше.
Странное поведение Семака
На пресс-конференции главный тренер "Зенита" сказал, что команда устала из-за плотного графика, в этом основная проблема. Но тогда не понятно, почему россиянин не провел более глубокую ротацию, да и начал активно делать замены, когда уже было поздно. К рулевому "сине-бело-голубых" появляются вполне логичные вопросы.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
У "Зенита" проблемы - это было понятно ещё до начала игры
Они вскрылись по ходу матча с "Крыльями" в чемпионате. Питерцы увезли из Самары три очка, но сделали это не просто неубедительно - можно смело говорить о том, что главным претендентам на чемпионство в этом году просто повезло. Сложности объясняются довольно обыденно - функциональным спадом.
В первую очередь, не оптимальная игровая форма сказалась в плотности игры. Особенно прочувствовалось это в центре поля, в разрушении. Это естественно: неготовность покрывать определённую дистанцию будет неизбежно сказываться на давлении и прессинге, на борьбе и её успешности.
Даже игроки говорят, что «Зенит» плох. О спаде команды Семака
Другое дело, что и у Карпина всё до начала встречи шло не так гладко, как в начале сезона. К "Ростову" постепенно привыкают - и в последних трёх матчах чемпионата дончане обыграли только "Анжи".
Отвратительное начало и вялый конец матча определили итог
Именно на данных отрезках матча "Зенит" существенно сбавлял. В "середине" встречи питерцы, может, и не легко и непрерывно атаковали и проходили оборону дончан, но ничуть не уступали южанам: владели мячом, имели несколько хороших моментов.
На старте "Зенит" вообще не мог попасть в ритм. "Ростов" накрывал гостей, не давал выйти из обороны в атаку - это дело регулярно оборачивалось потерями. При этом подопечные Семака с завидным упрямством пёрли через центр, где случались постоянные обрезы в исполнении "сине-бело-голубых".
"Ростов" открыл счёт и мог укрепить своё преимущество до того, как игра выровнялась и "Зенит" начал больше владеть территорией. В данном случае отговорки в плане функциональности не прокатят. Тем более, Питер пропустил со стандарта.
О неудачной концовке - чуть дальше.
Олег Шатов провел слабую игру
После матча Сергей Семак сказал, что у его команды было достаточно моментов. Согласиться с этим довольно сложно. Но вот моментов, которые могли после одного своевременного и конкретного действия превратиться в голевые, были. Несколько раз в таких ситуациях оказывался Шатов, но у россиянина совсем ничего не получалось.
Да и штрафной, с которого открыли счёт южане, заработал на Скопинцеве именно Олег.
"Зенит" не заслуживал забитого мяча
Он не вытекал не из логики игры, не из ситуации. Честно говоря, "Зениту" по-хорошему повезло - точнее, сказалось индивидуальное мастерство. В эпизоде с любым мячом должно хоть немного повезти, известный факт, отменять взятие ворот из-за этого не стоит, но если говорить об именно игровых проблемах в "Зените", обозначить этот факт нужно обязательно.
Питерцы остановились на последней четверти матча
Это было вообще удивительно. Как-то внезапно (на самом деле, не особо) "Ростов" перехватил инициативу и начал перебрасывать мяч на чужой половине поля. Не подумайте, событие не выдающееся, но для "Ростова" это далеко не самое типичное поведение. Тем более - на последних минутах кубковой игры. Тем более - против "Зенита".
А питерцев как будто и не пугало дополнительное время - они покорно откатились и выжидали. Чего - неизвестно. Можно даже пошутить, что надеялись дотянуть с дончанами до серии пенальти.
В итоге "Ростов" забил два и заслуженно прошёл дальше.
Странное поведение Семака
На пресс-конференции главный тренер "Зенита" сказал, что команда устала из-за плотного графика, в этом основная проблема. Но тогда не понятно, почему россиянин не провел более глубокую ротацию, да и начал активно делать замены, когда уже было поздно. К рулевому "сине-бело-голубых" появляются вполне логичные вопросы.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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