Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Станислав Черчесов встретился с Усэйном Болтом в Москве

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с легендарным ямайским спринтером Усэйном Болтом.

Черчесов опубликовал фотографию в своем инстаграме.

Теги: Черчесов
Сегодня, 16:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.