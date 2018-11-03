Михаил Грушевский: ничья в матче "Динамо" - ЦСКА абсолютно справедлива

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:06
"Шахтер" обыграл киевское "Динамо" (1)
"Шахтер" обыграл киевское "Динамо" (1)
20:14
Глава комитета по этике РФС – о поведении фанатов "Спартака" на матче молодежки с "Уралом": наказать болельщиков мы не можем (1)
Глава комитета по этике РФС – о поведении фанатов "Спартака" на матче молодежки с "Уралом": наказать болельщиков мы не можем (1)
19:33
Константин Рауш: сделал 2 шага к судье, ещё ничего не сказал и сразу получил жёлтую. Это неправильно (видео)
Константин Рауш: сделал 2 шага к судье, ещё ничего не сказал и сразу получил жёлтую. Это неправильно (видео)
19:03
Дмитрий Хохлов: Рауш подвел команду (1)
Дмитрий Хохлов: Рауш подвел команду (1)
18:26
"Динамо" и ЦСКА не забили голов (57)
"Динамо" и ЦСКА не забили голов (57)
17:10
«Паровоз» набирает ход: 7-й российской победой подряд «Локомотив» проводил Кононова в «Спартак»? (2)
«Паровоз» набирает ход: 7-й российской победой подряд «Локомотив» проводил Кононова в «Спартак»? (2)
17:00
Максим Беляев: у меня теперь тоже, как у Дзюбы, появился фирменный жест празднования гола (видео) (1)
Максим Беляев: у меня теперь тоже, как у Дзюбы, появился фирменный жест празднования гола (видео) (1)
16:43
Равиль Сабитов: Сёмин произвёл очень грамотные замены, после чего команда показала совсем другой футбол
Равиль Сабитов: Сёмин произвёл очень грамотные замены, после чего команда показала совсем другой футбол
15:39
Игорь Корнеев: в 2007 году, прямо перед матчем с Англией Павлюченко дал повод отчислить себя, но Гус прости его (2)
Игорь Корнеев: в 2007 году, прямо перед матчем с Англией Павлюченко дал повод отчислить себя, но Гус прости его (2)
15:31
Игроки и персонал "Лестера" сразу после игры с "Кардиффом" отправятся в Бангкок на похороны владельца клуба
Игроки и персонал "Лестера" сразу после игры с "Кардиффом" отправятся в Бангкок на похороны владельца клуба
15:14
Денис Кулаков: "Спартак" - это "Спартак", никаких проблем с настроем у "Урала" не возникнет (1)
Денис Кулаков: "Спартак" - это "Спартак", никаких проблем с настроем у "Урала" не возникнет (1)
Михаил Грушевский: ничья в матче "Динамо" - ЦСКА абсолютно справедлива
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Динамо" (0:0) в 13-м туре Премьер-Лиги.
- Ничья абсолютно справедлива, - начал Грушевский. - Нельзя сказать, что ЦСКА растранжирил абсолютно голевые моменты. Но с другой стороны, мы больше владели мячом, хороших эпизодов у нас было на порядок больше. ЦСКА играл с позиции силы, но "Динамо" уже не в первый раз показало, что может играть вторым номером, так они и обыграли "Зенит". Грубых ошибок в обороне хозяева поля не допустили, а самый очевидный момент в матче, пожалуй, был у Феди Чалова в первом тайме. А так, этого маловато, поэтому расстраиваться упущенной победе не стоит.
Мне показалось, что в первом тайме мы играли получше, чем во втором. Это говорит о том, что команда потихонечку устаёт, каждый следующий матч даётся большими усилиями. Очень надеюсь, что в "Лужниках" против "Ромы" у команды возникнут новые сверхэмоции, ведь видно, что всем ребятам тяжело. Тот же Бекао совершал ошибки, которые ранее ему были несвойственны, Влашич полезен, но не играет фантастически здорово, как ещё некоторое время назад. Дзагоев пытается набрать лучшую форму, но ему всё не хватает и не хватает...
Всё как будто рядом, вроде вот сейчас получится, но чуть-чуть в итоге не хватает. Болельщики очень надеялись на возвращение Эрнандеса, который имел некоторые моменты сегодня, но боюсь, что его старания в итоге обернулись новой травмой, и в ближайших матчах он нам вряд ли не поможет. Ну и я ожидаю возвращения Бистровича, который сможет разгрузить Ахметова.
ЦСКА очень тяжело. Команда слишком молода и нова, чтобы стабильно играть или реализовывать своё преимущество на классе. У "Динамо" ведь и удаление было, всё говорило о том, что есть шанс дожать соперника, но, к сожалению, этого не случилось. Да и календарь у нас крайне тяжёлый: "Рома" и "Зенит" - всё это матчи высшей напряжённости. Ну, посмотрим. Я как раз думаю, что против питерцев будет полегче играть, ведь трудно играть против коллективов, которые обороняются так глубоко и плотно.
Ну и также хотел отметить, что никак не удаётся нам многочисленные стандартные положения обернуть в свою пользу. Иногда даже возникает опасение, что наш стандарт обернётся контратакой. Если раньше Игнашевич, братья Березуцкие или Вернблум что-то замкнут, ну или тот же Натхо исполнит и будет опасность со стандартов, то сейчас этого нет. Надеюсь, что это скрытый ресурс в нашей игре, и в какой-то момент наработки ЦСКА всё-таки возымеют плоды. А сейчас я даже и не помню каких-то моментов после наших стандартов. Надеюсь, ситуация исправится.
И говоря об Алане Дзагоеве, хотел бы отметить, что в последнее время что в ЦСКА, что в сборной он куда опасней для соперника, когда выходит где-то в начале второго тайма на замену. Когда он усиляет команду, выходя изголодавшимся на немного подсевшего соперника. Интересно было бы посмотреть, насколько эта теория имеет место быть (улыбается).
- Ничья абсолютно справедлива, - начал Грушевский. - Нельзя сказать, что ЦСКА растранжирил абсолютно голевые моменты. Но с другой стороны, мы больше владели мячом, хороших эпизодов у нас было на порядок больше. ЦСКА играл с позиции силы, но "Динамо" уже не в первый раз показало, что может играть вторым номером, так они и обыграли "Зенит". Грубых ошибок в обороне хозяева поля не допустили, а самый очевидный момент в матче, пожалуй, был у Феди Чалова в первом тайме. А так, этого маловато, поэтому расстраиваться упущенной победе не стоит.
Мне показалось, что в первом тайме мы играли получше, чем во втором. Это говорит о том, что команда потихонечку устаёт, каждый следующий матч даётся большими усилиями. Очень надеюсь, что в "Лужниках" против "Ромы" у команды возникнут новые сверхэмоции, ведь видно, что всем ребятам тяжело. Тот же Бекао совершал ошибки, которые ранее ему были несвойственны, Влашич полезен, но не играет фантастически здорово, как ещё некоторое время назад. Дзагоев пытается набрать лучшую форму, но ему всё не хватает и не хватает...
Всё как будто рядом, вроде вот сейчас получится, но чуть-чуть в итоге не хватает. Болельщики очень надеялись на возвращение Эрнандеса, который имел некоторые моменты сегодня, но боюсь, что его старания в итоге обернулись новой травмой, и в ближайших матчах он нам вряд ли не поможет. Ну и я ожидаю возвращения Бистровича, который сможет разгрузить Ахметова.
ЦСКА очень тяжело. Команда слишком молода и нова, чтобы стабильно играть или реализовывать своё преимущество на классе. У "Динамо" ведь и удаление было, всё говорило о том, что есть шанс дожать соперника, но, к сожалению, этого не случилось. Да и календарь у нас крайне тяжёлый: "Рома" и "Зенит" - всё это матчи высшей напряжённости. Ну, посмотрим. Я как раз думаю, что против питерцев будет полегче играть, ведь трудно играть против коллективов, которые обороняются так глубоко и плотно.
Ну и также хотел отметить, что никак не удаётся нам многочисленные стандартные положения обернуть в свою пользу. Иногда даже возникает опасение, что наш стандарт обернётся контратакой. Если раньше Игнашевич, братья Березуцкие или Вернблум что-то замкнут, ну или тот же Натхо исполнит и будет опасность со стандартов, то сейчас этого нет. Надеюсь, что это скрытый ресурс в нашей игре, и в какой-то момент наработки ЦСКА всё-таки возымеют плоды. А сейчас я даже и не помню каких-то моментов после наших стандартов. Надеюсь, ситуация исправится.
И говоря об Алане Дзагоеве, хотел бы отметить, что в последнее время что в ЦСКА, что в сборной он куда опасней для соперника, когда выходит где-то в начале второго тайма на замену. Когда он усиляет команду, выходя изголодавшимся на немного подсевшего соперника. Интересно было бы посмотреть, насколько эта теория имеет место быть (улыбается).