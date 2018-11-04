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Аяз Гулиев: Карпин относится по-свойски, и ты не чувствуешь себя зажатым

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев заявил, что Валерий Карпин не похож на бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреру.

"С Георгичем полностью наоборот. Очень большое различие, часто разговариваем. Он по-свойски относится, и ты не чувствуешь себя зажатым. Лично мне очень легко с ним находить общий язык. Даже если что-то получилось не так, меня поймут, мне поверят.

Сильно ли Карпин повлиял на мой прогресс? Конечно, велика его заслуга и всего тренерского штаба. Тренер по физподготовке много советов дает, да все специалисты штаба. Если вы говорите, что прогресс есть, значит, Георгич правильно направляет, а тренировочный процесс и самоотдача — на должном уровне", - цитирует Гулиева Sport24.
Теги: Гулиев Карпин Ростов
Сегодня, 15:16
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