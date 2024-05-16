– Не уверен, что Бальде вернется в “Спартак” этим летом. Пока все сложно с этим.
Отметим, что Бальде связан контрактом с московским “Спартаком” до лета 2025 года. Текущий сезон нападающий на правах арендного соглашения проводит в составе “Эспаньола”.
Напомним, за клуб из Испании в нынешнем сезоне Бальде успел в общей сложности провести 22 игры. В его активе лишь одна результативная передача.
Источник: “РБ Спорт”
Агент: не уверен, что Бальде вернется в “Спартак”
Эдуардо Мариньо, агент нападающего “Спартака” Кейта Бальде, высказался о будущем клиента.
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