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"Зенит" благодаря голу Маркизио с пенальти обыграл "Ахмат"

В матче 12-го тура чемпионата России "Зенит" одержал победу над "Ахматом".

Чемпионат России

13 тур

"Зенит" – "Ахмат" 1:0

Гол: Маркизио, 31 (пен.)

"Зенит": Лунёв, Иванович, Чернов, Маммана, Нету, Паредес, Мак (Дриусси, 65), Маркизио (Ерохин, 65), Кузяев, Шатов (Анюков, 90+1), Дзюба

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев (Садаев, 88), Мохаммади, Анхель, Семёнов, Исмаэл, Раванелли, Иванов, Думбия, Митришев (Балай, 80)

Предупреждения: Ранавелли, 20, Паредес, 70, Ерохин, 80, Паредес, 86
Теги: Зенит Ахмат Маркизио
Сегодня, 15:53
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(4)
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#47  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:20)
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Должны были уверенней выигрывать, а в итоге концовка с валидолом. Но некий прогресс в игре команды заметен, надеюсь скоро выйдем из спада.


Да, появились в игре линии. Паредес, ну зачем ты так?
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#46  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:20)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Что касается Паредеса, то еще накануне вовсю говорили, что Карасёв будет отрабатывать именно этот вариант с удалением, перед матчем с конями, и жёлтой Брони(4-ая). Вообщем, ждали.

Понятно, но Паредес сам нарвался.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#45  Spartacus1971   (Сегодня, 16:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
Цитата: Spartacus1971
Нет конечно,ну там по 5 банок в 1-2 матчах было,не так ли,а в остальных сколько?Игра в атаке по вашему,это навесы на Дзюбу?

кстати, в каком туре спартак в первый раз в чемпионате забил с игры? это при том что тренер у вас уже третий год работал. других то всегда просто судить...


Так я этим был очень недоволен,всегда писал об этом,кстати Карреру уволили уже,из-за этого тоже.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#44  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 16:16)
  • +2
  •  (2)
online

Бауэр,
ну во дворе в 90-е при любом падении ты бы разадрал всё что можно потому что играли на горюхе( не знаю как в москве) а второе таких падений в современном футболе полно и пенальти дают 50 на 50 мы первое пенальти были в чемпе в чём проблема?


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#43  utekay  Россия (Сегодня, 16:15)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Слава Великому Зениту!!!

Воистину!!!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#42  Медведь Русский   (Сегодня, 16:15)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Spartacus1971
Нет конечно,ну там по 5 банок в 1-2 матчах было,не так ли,а в остальных сколько?Игра в атаке по вашему,это навесы на Дзюбу?

кстати, в каком туре спартак в первый раз в чемпионате забил с игры? это при том что тренер у вас уже третий год работал. других то всегда просто судить...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#41  Blessing  Спб (Сегодня, 16:15)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что касается Паредеса, то еще накануне вовсю говорили, что Карасёв будет отрабатывать именно этот вариант с удалением, перед матчем с конями, и жёлтой Брони(4-ая). Вообщем, ждали.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#40  Медведь Русский   (Сегодня, 16:14)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Бауэр
Пишите, что 3 "Очка" не пахнут, вам виднее

то есть ты говоришь что толчка рукой в спину не было в том эпизоде?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#39  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:13)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бауэр
Вроде все живем (почти все) в одной стране, а такие разные понятия в футболе. Не знаю как в Питере, но Москве, в дворовом футболе, в середине 90-х, за такое картинное падение (откровенная симуляция) пинали бы и свои и чужие. Пишите, что 3 "Очка" не пахнут, вам виднее

Толчок рукой в спину был, игрок упал. Все остальное вопрос веры, и то что ты веришь, что Мак упал нарочно, меня не удивляет, учитывая за какой клуб ты болеешь.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#38  utekay  Россия (Сегодня, 16:13)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
много брака...пора в отпуск


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#37  Медведь Русский   (Сегодня, 16:11)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Spartacus1971
Нет конечно,ну там по 5 банок в 1-2 матчах было,не так ли,а в остальных сколько?Игра в атаке по вашему,это навесы на Дзюбу?

всего две игры из 13 когда мы не смогли забить. тренер работает еще меньше пол сезона. приняв команду в полностью разобранном состоянии. что бы поставить игру, нужно время. вот сезон хотя бы отработает, там и будем выводы делать. сейчас куда важнее что при средней игре он умудряется выжимать максимум результата
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#36  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 16:11)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Правильный заголовок должен быть таким - Зенит в меньшинстве обыграл Ахмат. Господа московские писаки будьте последовательны.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#35  Бриг   (Сегодня, 16:11)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Столько моментов, в итоге победа с пенальти,но необходимо заметить это первый пенальти Зенита в чемпионате...А вот удаление Паредеса, становится традицией...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#34  Бауэр  Москва (Сегодня, 16:10)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вроде все живем (почти все) в одной стране, а такие разные понятия в футболе. Не знаю как в Питере, но Москве, в дворовом футболе, в середине 90-х, за такое картинное падение (откровенная симуляция) пинали бы и свои и чужие. Пишите, что 3 "Очка" не пахнут, вам виднее laughing


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
#33  madhate  Вальхалла (Сегодня, 16:10)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Spartacus1971
Счет по игре,играли 2 команды у которых тренеры не могут поставить игру в атаке.

Душевнобольной, у Зенита больше всего забито мячей в чемпе и лучшая разница мячей.
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
#32  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 16:09)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит благодаря Судье смог обыграть Ахмат


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#31  Blessing  Спб (Сегодня, 16:09)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всех зенитовцев с яркой, заслуженной победой, по делу, трудовой. Дэюбаконечно немножко сдал, три момента он не доигрывал, устал игрочила. Но победа достигнута, и это главное, а то после Крыльев уж совсем не айс было. Шатов молодец. не тупил, и был очень полезен.
Идём по чемпионскому графику!!! Слава Великому Зениту!!!

Цитата: Фонтанка
Ща свиньи возьмут большую лупу

Пока что они взяли большую за.лупу зенитовскую, лидерскую.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#30  Spartacus1971   (Сегодня, 16:08)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
Цитата: Spartacus1971
Счет по игре,играли 2 команды у которых тренеры не могут поставить игру в атаке.

а тебя не смущает тот факт что Зенит больше всех забил за 13 игр? и это при том что мы еще не наладили игру в атаке!


Нет конечно,ну там по 5 банок в 1-2 матчах было,не так ли,а в остальных сколько?Игра в атаке по вашему,это навесы на Дзюбу?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#29  Медведь Русский   (Сегодня, 16:07)
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: fc zenit spb-Russia
Ничего не меняется. Очередная блевотина. Замены "топ". Надеюсь Семака постигнет участь Капелло в "Реале".

тренер еще пол сезона не отработал, а ты с него требуешь поставленной игры, после того как он принял полностью разобранный коллектив. навел в нем порядок. при еще не налаженной игре умудряется стабильно брать очки.
задолбали ныть. дайте хотя бы сезон отработать, дальше будем выводы делать
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#28  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 16:07)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ahmad tea limited edition

Цитата: junga
Хорош только счет на табло, в остальном уныло, без мысли и скоростей, с такой игрой чемпионство проблематично

ой да ладно вы уже печинены блин отрыв ваще большой, некому там догонять
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#27  Медведь Русский   (Сегодня, 16:06)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Spartacus1971
Счет по игре,играли 2 команды у которых тренеры не могут поставить игру в атаке.

а тебя не смущает тот факт что Зенит больше всех забил за 13 игр? и это при том что мы еще не наладили игру в атаке!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#26  Фонтанка  Питер (Сегодня, 16:05)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77

Это проблематично, ФФП никто не отменял

У нас только один свободный агент. Фффсёёё.


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#25  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 16:04)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего не меняется. Очередная блевотина. Замены "топ". Надеюсь Семака постигнет участь Капелло в "Реале".
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#24  plast  Спб (Сегодня, 16:04)
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Looka
Цитата: junga
с такой игрой чемпионство проблематично

Кто-то лучше футбол показывает? Увы, нет.

локомотив и краснодар достойные соперники в этом году
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#23  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:04)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
МАРТ,
Цитата: МАРТ
Цитата: Медведь Русский
Цитата: МАРТ
ммойша...винни..играли Зенит и Ахмат.. глупыш

так а чего же тогда 70% коментариев под тектсовой трансляцией от свиней? не было бы их всем бы дышалось легче. так что хорошего вам просера вечером! вечно говна нальете, а потом обижайтесь, чего же вам поражения то желают

победа, это хорошо...а игра? а, Мойша?

кто такой Мойша?
31 очко после 13 игр, вот это хорошо
игра была далека от идеала. но гораздо симпатичнее чем в последних играх с Крыльями, Ростововм и Динамо. так что дай бог преодолеваем игровой спад.
Ну и собственно, если у нас спад, и мы на 7 очков обгоняем ближайшего преследователя, то что вообще с игрой остальных команд?

ещё Хуже...у остальных
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#22  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:02)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Должны были уверенней выигрывать, а в итоге концовка с валидолом. Но некий прогресс в игре команды заметен, надеюсь скоро выйдем из спада.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#21  Медведь Русский   (Сегодня, 16:02)
  • +2
  •  (2)
online

МАРТ,
Цитата: МАРТ
Цитата: Медведь Русский
Цитата: МАРТ
ммойша...винни..играли Зенит и Ахмат.. глупыш

так а чего же тогда 70% коментариев под тектсовой трансляцией от свиней? не было бы их всем бы дышалось легче. так что хорошего вам просера вечером! вечно говна нальете, а потом обижайтесь, чего же вам поражения то желают

победа, это хорошо...а игра? а, Мойша?

кто такой Мойша?
31 очко после 13 игр, вот это хорошо
игра была далека от идеала. но гораздо симпатичнее чем в последних играх с Крыльями, Ростововм и Динамо. так что дай бог преодолеваем игровой спад.
Ну и собственно, если у нас спад, и мы на 7 очков обгоняем ближайшего преследователя, то что вообще с игрой остальных команд?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#20  spiri   (Сегодня, 16:00)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отлично,отстояли победу!!Есть Характер!!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#19  SPV 77  Брянск (Сегодня, 16:00)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Будем надеяться на то, что зимой в команде появится усиление.

Это проблематично, ФФП никто не отменял
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#18  Медведь Русский   (Сегодня, 16:00)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Городовой
С Паредесом надо что то делать.Сколько можно команду подставлять.Должны были мяча три еще класть кабы не реализация.Важная победа,отрыв неплохой.Еще бы Краснодар с Ростовом по нулям сгоняли.

а я за Краснодар болею. очень хочется что-бы быки в этом сезоне второе место заняли и попали в ЛЧ напрямую. симпатичная команда
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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