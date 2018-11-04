Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:59
Илья Геркус: разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед! (5)
Илья Геркус: разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед! (5)
Вчера, 23:49
"Арсенал" Эмери уже способен противостоять "Ливерпулю". Замена "тренеришки" снова решает (5)
"Арсенал" Эмери уже способен противостоять "Ливерпулю". Замена "тренеришки" снова решает (5)
Вчера, 23:27
Инспектор матча молодежного первенства "Спартак" – "Урал" отказался от комментариев по поводу поведения фанатов красно-белых (1)
Инспектор матча молодежного первенства "Спартак" – "Урал" отказался от комментариев по поводу поведения фанатов красно-белых (1)
Вчера, 23:07
Член попечительского совета "Оренбурга": взяли бы Глушакова? Мы хотим видеть у себя лучших игроков (2)
Член попечительского совета "Оренбурга": взяли бы Глушакова? Мы хотим видеть у себя лучших игроков (2)
"Зенит" благодаря голу Маркизио с пенальти обыграл "Ахмат"
В матче 12-го тура чемпионата России "Зенит" одержал победу над "Ахматом".
Чемпионат России
13 тур
"Зенит" – "Ахмат" 1:0
Гол: Маркизио, 31 (пен.)
"Зенит": Лунёв, Иванович, Чернов, Маммана, Нету, Паредес, Мак (Дриусси, 65), Маркизио (Ерохин, 65), Кузяев, Шатов (Анюков, 90+1), Дзюба
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев (Садаев, 88), Мохаммади, Анхель, Семёнов, Исмаэл, Раванелли, Иванов, Думбия, Митришев (Балай, 80)
Предупреждения: Ранавелли, 20, Паредес, 70, Ерохин, 80, Паредес, 86
Чемпионат России
13 тур
"Зенит" – "Ахмат" 1:0
Гол: Маркизио, 31 (пен.)
"Зенит": Лунёв, Иванович, Чернов, Маммана, Нету, Паредес, Мак (Дриусси, 65), Маркизио (Ерохин, 65), Кузяев, Шатов (Анюков, 90+1), Дзюба
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев (Садаев, 88), Мохаммади, Анхель, Семёнов, Исмаэл, Раванелли, Иванов, Думбия, Митришев (Балай, 80)
Предупреждения: Ранавелли, 20, Паредес, 70, Ерохин, 80, Паредес, 86
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.