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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ари: сегодня на игре была классная атмосфера
Автор дубля в ворота "Ростова", нападающий "Краснодара Ари, прокомментировал ничейный результат в южном дерби.
– Мотивировал ли вас тот факт, что до матча вы не были главным бомбардиром клуба?
– Конечно. Я сегодня забил гол, который мотивировал всю команду играть в лучше в начале. Потом забил еще гол, но и мы пропустили. Это очень плохо.
– Гол, который судья не засчитал, пересматривали? Что можете сказать?
– Да, я также смотрел момент, когда был пас назад и игрок "Ростова" выставил руки. Это был стопроцентный пенальти.
– Не рано ли вас заменили? Может быть забили бы третий гол?
– У "Краснодара" были моменты забить, да и у "Ростова" – тоже. Очень жалко, что дома мы сыграли 2:2, нам было важно выиграть сегодня.
– Тяжело было сдержать эмоции в этой игре? В конце матча даже была какая-то потасовка.
– Сегодня вообще классная атмосфера была. Спасибо фанатам, которые приезжают на игры. Это было очень классно. Я очень хочу выигрывать, поэтому мне жалко фанатов из-за счета 2:2.
Источник: www.rusfootball.info
– Мотивировал ли вас тот факт, что до матча вы не были главным бомбардиром клуба?
– Конечно. Я сегодня забил гол, который мотивировал всю команду играть в лучше в начале. Потом забил еще гол, но и мы пропустили. Это очень плохо.
– Гол, который судья не засчитал, пересматривали? Что можете сказать?
– Да, я также смотрел момент, когда был пас назад и игрок "Ростова" выставил руки. Это был стопроцентный пенальти.
– Не рано ли вас заменили? Может быть забили бы третий гол?
– У "Краснодара" были моменты забить, да и у "Ростова" – тоже. Очень жалко, что дома мы сыграли 2:2, нам было важно выиграть сегодня.
– Тяжело было сдержать эмоции в этой игре? В конце матча даже была какая-то потасовка.
– Сегодня вообще классная атмосфера была. Спасибо фанатам, которые приезжают на игры. Это было очень классно. Я очень хочу выигрывать, поэтому мне жалко фанатов из-за счета 2:2.
Источник: www.rusfootball.info
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