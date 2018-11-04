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Ари: сегодня на игре была классная атмосфера

Автор дубля в ворота "Ростова", нападающий "Краснодара Ари, прокомментировал ничейный результат в южном дерби.

– Мотивировал ли вас тот факт, что до матча вы не были главным бомбардиром клуба?
– Конечно. Я сегодня забил гол, который мотивировал всю команду играть в лучше в начале. Потом забил еще гол, но и мы пропустили. Это очень плохо.

– Гол, который судья не засчитал, пересматривали? Что можете сказать?
– Да, я также смотрел момент, когда был пас назад и игрок "Ростова" выставил руки. Это был стопроцентный пенальти.

– Не рано ли вас заменили? Может быть забили бы третий гол?
– У "Краснодара" были моменты забить, да и у "Ростова" – тоже. Очень жалко, что дома мы сыграли 2:2, нам было важно выиграть сегодня.

– Тяжело было сдержать эмоции в этой игре? В конце матча даже была какая-то потасовка.
– Сегодня вообще классная атмосфера была. Спасибо фанатам, которые приезжают на игры. Это было очень классно. Я очень хочу выигрывать, поэтому мне жалко фанатов из-за счета 2:2.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Ари Ростов
Сегодня, 19:43
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