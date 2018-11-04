Ари: сегодня на игре была классная атмосфера

Автор дубля в ворота "Ростова", нападающий "Краснодара Ари, прокомментировал ничейный результат в южном дерби.– Конечно. Я сегодня забил гол, который мотивировал всю команду играть в лучше в начале. Потом забил еще гол, но и мы пропустили. Это очень плохо.– Да, я также смотрел момент, когда был пас назад и игрок "Ростова" выставил руки. Это был стопроцентный пенальти.– У "Краснодара" были моменты забить, да и у "Ростова" – тоже. Очень жалко, что дома мы сыграли 2:2, нам было важно выиграть сегодня.– Сегодня вообще классная атмосфера была. Спасибо фанатам, которые приезжают на игры. Это было очень классно. Я очень хочу выигрывать, поэтому мне жалко фанатов из-за счета 2:2.www.rusfootball.info