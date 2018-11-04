Ханни – лучший, худших много. Оценки игроков за матч "Спартак" – "Урал"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Новости партнеров

Ханни – лучший, худших много. Оценки игроков за матч "Спартак" – "Урал"

Четвёртое домашнее поражение «Спартака» подряд, видимо, не оставляет Раулю Рианчо шансов начать карьеру главного тренера. Rusfootball.info оценивает действия футболистов и предполагает, что причина поражения не только в том, что «Урал» забил на гол больше, как считает наставник красно-белых.

«Спартак»


Максименко – 2.5. Винить голкипера в пропущенных мячах тяжеловато: удар Димитрова со штрафного был хорош, Ильин бил с близкого расстояния. Однако нынешнему «Спартаку» нужно, чтобы вратарь выручал, чего Александр сделать не смог.

Петкович, Комбаров – 2.0. Все защитники «Спартака» провели неоднозначный матч. Петкович был незаметен в атаке и надёжен в обороне, однако упустил Панюкова в эпизоде с решающим голом. Комбаров пускался в обводку на троих, мощно бил с подбора, создал голевой момент для Мельгарехо, но Димитров с Кулаковым гуляли по его флангу как хотели и сделали победный гол.

Кутепов, Джикия – 2.5. Центральные защитники выглядели несильно лучше своих коллег: Георгий вроде бы выжигал, нёс угрозу у чужих ворот, но просто стоял и смотрел за предголевым ударом Ильина. Кутепов начал результативную атаку «Спартака», но заработал роковой штрафной.



Боккетти, Зобнин – 2.5. До сих пор непонятно, зачем тренер, которого болельщики нарекли «puta espa?ola», выпустил в опорную зону защитника и держал его там всю игру, несмотря на отставание в счёте. Помощи в созидании от итальянца ожидаемо не последовало, от контратак он тоже не спасал. И это ещё Бикфалви не играл. Зобнина, похоже, всё-таки настиг спад. Сегодня Роман не демонстрировал даже фирменного силового дриблинга – без огня и мощи Зобнин выглядит совсем по-другому.

Ташаев – 2.0, Игнатов – 3.0, Попов – 3.0. Только в первые 10 минут «Спартак» атаковал правым флангом, а после про него более-менее забыл. Болгарин активно смещался с другой бровки и нанёс один из самых опасных ударов. Здорово пробил по воротам и Игнатов, который неплохо освоился и выглядит более готовым для основы игроком, чем тот же Ломовицкий.

Адриано – 3.5. Луис заиграл в футбол только с выходом Ханни: сразу сделал ему скидку под удар, потом забил с его передачи, а в концовке ещё и вывел Мельгарехо 1 на 1. Однако в заблуждение высокая оценка вводить не должна: к Адриано по-прежнему много вопросов.

Ханни – 4.0, Ерёменко – 3.0, Мельгарехо – 2.5. С первых выходов на поле болельщики «Спартака» короновали Ерёменко, однако Роман был менее заметен, чем другие «джокеры» Рианчо. Ханни кардинально поменял игру: Софьян опасно бил по воротам и создавал возможности для партнёров, сделав гол Адриано. К Мельгарехо по активности тоже нет вопросов, но парагваец загубил 2 голевых момента – никак не занести в актив.



«Урал»


Годзюр – 3.5. Ярослав не потащил удар Ари, зацепив его перчатками, но всё-таки совершил ключевой сэйв, нейтрализовав выход 1 на 1 Мельгарехо.

Кулаков – 3.5, Меркулов – 3.0. Фланговые защитники «Урала» неплохо справились со своими прямыми обязанностями, хотя Меркулова Ханни изрядно потрепал. Кулаков по традиции был гораздо активнее в атаке и сделал предголевой навес, очередная хорошая игра украинца.

Ароян – 3.0, Балажиц – 3.5. Центр защиты «Урала» выглядел надёжно, однако всё могло сложиться по-другому, если бы Мешков в середине второго тайма выдал Арояну вторую жёлтую за удар Адриано. В концовке армянин ещё и упустил Мельгарехо, но Годзюр подстраховал партнёра.

Бумаль – 3.5, Бавин – 3.0. Петрус доминировал в центре поля, чередуя отборами с отличными передачами. Например, победную комбинацию на фланг переводом развернул именно он. Бавин не терялся на фоне партнёра, но в пассив центральным полузащитникам идёт отрезок перед пропущенным голом, когда команда совсем уж села и отказалась от контригры.

Димитров – 4.0, Эль-Кабир – 3.5. Николай великолепно исполнил штрафной, отлично обрабатывал переводы на свой фланг и своевременно подключал Кулакова, как во второй голевой атаке: правый фланг у «Урала» вообще один из сильнейших в лиге. Эль-Кабир к голам ноги не приложил, но продемонстрировал технику, отличный контроль мяча и умение точно переводить мяч через всю ширину поля.

Панюков – 3.5, Ильин – 3.0. Андрей в целом играл умнее, принимал более верные решения и забил победный гол после удара Владимира. Тот никак не может вспомнить о своих бомбардирских навыках, не помогает даже появление сильного конкурента. Думается, когда на поле сможет выйти Бикфалви, вместе с ним в основе будет играть именно Панюков.

Брызгалов, Араторе – б/о. Парфёнова, видимо, устраивала игра команды, если замены начались так поздно. Тем не менее, Брызгалов успел попытаться забить бывшей команде в контратаке, но удар получил никудышным. Однако главное, что «Урал» удержал преимущество.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Урал Ханни Димитров
Сегодня, 21:46
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(0)
#2  avnik  море (Сегодня, 22:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Годзюр – 3.5. Ярослав не потащил удар Ари, зацепив его перчатками, но всё-таки совершил ключевой сэйв, нейтрализовав выход 1 на 1 Мельгарехо.

Ари сегодня две игры играл? Крепкий парень...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 21:53)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
бил с близкого расстояния. Однако нынешнему «Спартаку» нужно, чтобы вратарь выручал, чего Александр сделать не ау

Закрыли эти тупые авторы. Ильин бил из убойной позиции и Максименко вытащил этот удар, комментаторы окуели. А забил панюков в пустой угол, когда Максименко уже лежал и ничего сделать не смог.
Но, ничего, мрази, можете и 1 поставить, сейчас модно похейтить, шлюшки)


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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