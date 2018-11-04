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Ханни – лучший, худших много. Оценки игроков за матч "Спартак" – "Урал"
Четвёртое домашнее поражение «Спартака» подряд, видимо, не оставляет Раулю Рианчо шансов начать карьеру главного тренера. Rusfootball.info оценивает действия футболистов и предполагает, что причина поражения не только в том, что «Урал» забил на гол больше, как считает наставник красно-белых.
Максименко – 2.5. Винить голкипера в пропущенных мячах тяжеловато: удар Димитрова со штрафного был хорош, Ильин бил с близкого расстояния. Однако нынешнему «Спартаку» нужно, чтобы вратарь выручал, чего Александр сделать не смог.
Петкович, Комбаров – 2.0. Все защитники «Спартака» провели неоднозначный матч. Петкович был незаметен в атаке и надёжен в обороне, однако упустил Панюкова в эпизоде с решающим голом. Комбаров пускался в обводку на троих, мощно бил с подбора, создал голевой момент для Мельгарехо, но Димитров с Кулаковым гуляли по его флангу как хотели и сделали победный гол.
Кутепов, Джикия – 2.5. Центральные защитники выглядели несильно лучше своих коллег: Георгий вроде бы выжигал, нёс угрозу у чужих ворот, но просто стоял и смотрел за предголевым ударом Ильина. Кутепов начал результативную атаку «Спартака», но заработал роковой штрафной.
Боккетти, Зобнин – 2.5. До сих пор непонятно, зачем тренер, которого болельщики нарекли «puta espa?ola», выпустил в опорную зону защитника и держал его там всю игру, несмотря на отставание в счёте. Помощи в созидании от итальянца ожидаемо не последовало, от контратак он тоже не спасал. И это ещё Бикфалви не играл. Зобнина, похоже, всё-таки настиг спад. Сегодня Роман не демонстрировал даже фирменного силового дриблинга – без огня и мощи Зобнин выглядит совсем по-другому.
Ташаев – 2.0, Игнатов – 3.0, Попов – 3.0. Только в первые 10 минут «Спартак» атаковал правым флангом, а после про него более-менее забыл. Болгарин активно смещался с другой бровки и нанёс один из самых опасных ударов. Здорово пробил по воротам и Игнатов, который неплохо освоился и выглядит более готовым для основы игроком, чем тот же Ломовицкий.
Адриано – 3.5. Луис заиграл в футбол только с выходом Ханни: сразу сделал ему скидку под удар, потом забил с его передачи, а в концовке ещё и вывел Мельгарехо 1 на 1. Однако в заблуждение высокая оценка вводить не должна: к Адриано по-прежнему много вопросов.
Ханни – 4.0, Ерёменко – 3.0, Мельгарехо – 2.5. С первых выходов на поле болельщики «Спартака» короновали Ерёменко, однако Роман был менее заметен, чем другие «джокеры» Рианчо. Ханни кардинально поменял игру: Софьян опасно бил по воротам и создавал возможности для партнёров, сделав гол Адриано. К Мельгарехо по активности тоже нет вопросов, но парагваец загубил 2 голевых момента – никак не занести в актив.
Годзюр – 3.5. Ярослав не потащил удар Ари, зацепив его перчатками, но всё-таки совершил ключевой сэйв, нейтрализовав выход 1 на 1 Мельгарехо.
Кулаков – 3.5, Меркулов – 3.0. Фланговые защитники «Урала» неплохо справились со своими прямыми обязанностями, хотя Меркулова Ханни изрядно потрепал. Кулаков по традиции был гораздо активнее в атаке и сделал предголевой навес, очередная хорошая игра украинца.
Ароян – 3.0, Балажиц – 3.5. Центр защиты «Урала» выглядел надёжно, однако всё могло сложиться по-другому, если бы Мешков в середине второго тайма выдал Арояну вторую жёлтую за удар Адриано. В концовке армянин ещё и упустил Мельгарехо, но Годзюр подстраховал партнёра.
Бумаль – 3.5, Бавин – 3.0. Петрус доминировал в центре поля, чередуя отборами с отличными передачами. Например, победную комбинацию на фланг переводом развернул именно он. Бавин не терялся на фоне партнёра, но в пассив центральным полузащитникам идёт отрезок перед пропущенным голом, когда команда совсем уж села и отказалась от контригры.
Димитров – 4.0, Эль-Кабир – 3.5. Николай великолепно исполнил штрафной, отлично обрабатывал переводы на свой фланг и своевременно подключал Кулакова, как во второй голевой атаке: правый фланг у «Урала» вообще один из сильнейших в лиге. Эль-Кабир к голам ноги не приложил, но продемонстрировал технику, отличный контроль мяча и умение точно переводить мяч через всю ширину поля.
Панюков – 3.5, Ильин – 3.0. Андрей в целом играл умнее, принимал более верные решения и забил победный гол после удара Владимира. Тот никак не может вспомнить о своих бомбардирских навыках, не помогает даже появление сильного конкурента. Думается, когда на поле сможет выйти Бикфалви, вместе с ним в основе будет играть именно Панюков.
Брызгалов, Араторе – б/о. Парфёнова, видимо, устраивала игра команды, если замены начались так поздно. Тем не менее, Брызгалов успел попытаться забить бывшей команде в контратаке, но удар получил никудышным. Однако главное, что «Урал» удержал преимущество.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Спартак»
Максименко – 2.5. Винить голкипера в пропущенных мячах тяжеловато: удар Димитрова со штрафного был хорош, Ильин бил с близкого расстояния. Однако нынешнему «Спартаку» нужно, чтобы вратарь выручал, чего Александр сделать не смог.
Петкович, Комбаров – 2.0. Все защитники «Спартака» провели неоднозначный матч. Петкович был незаметен в атаке и надёжен в обороне, однако упустил Панюкова в эпизоде с решающим голом. Комбаров пускался в обводку на троих, мощно бил с подбора, создал голевой момент для Мельгарехо, но Димитров с Кулаковым гуляли по его флангу как хотели и сделали победный гол.
Кутепов, Джикия – 2.5. Центральные защитники выглядели несильно лучше своих коллег: Георгий вроде бы выжигал, нёс угрозу у чужих ворот, но просто стоял и смотрел за предголевым ударом Ильина. Кутепов начал результативную атаку «Спартака», но заработал роковой штрафной.
Тренеры меняются, традиции остаются! pic.twitter.com/oldkye2QdZ— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 4, 2018
Боккетти, Зобнин – 2.5. До сих пор непонятно, зачем тренер, которого болельщики нарекли «puta espa?ola», выпустил в опорную зону защитника и держал его там всю игру, несмотря на отставание в счёте. Помощи в созидании от итальянца ожидаемо не последовало, от контратак он тоже не спасал. И это ещё Бикфалви не играл. Зобнина, похоже, всё-таки настиг спад. Сегодня Роман не демонстрировал даже фирменного силового дриблинга – без огня и мощи Зобнин выглядит совсем по-другому.
Ташаев – 2.0, Игнатов – 3.0, Попов – 3.0. Только в первые 10 минут «Спартак» атаковал правым флангом, а после про него более-менее забыл. Болгарин активно смещался с другой бровки и нанёс один из самых опасных ударов. Здорово пробил по воротам и Игнатов, который неплохо освоился и выглядит более готовым для основы игроком, чем тот же Ломовицкий.
Адриано – 3.5. Луис заиграл в футбол только с выходом Ханни: сразу сделал ему скидку под удар, потом забил с его передачи, а в концовке ещё и вывел Мельгарехо 1 на 1. Однако в заблуждение высокая оценка вводить не должна: к Адриано по-прежнему много вопросов.
Ханни – 4.0, Ерёменко – 3.0, Мельгарехо – 2.5. С первых выходов на поле болельщики «Спартака» короновали Ерёменко, однако Роман был менее заметен, чем другие «джокеры» Рианчо. Ханни кардинально поменял игру: Софьян опасно бил по воротам и создавал возможности для партнёров, сделав гол Адриано. К Мельгарехо по активности тоже нет вопросов, но парагваец загубил 2 голевых момента – никак не занести в актив.
«Урал»
Годзюр – 3.5. Ярослав не потащил удар Ари, зацепив его перчатками, но всё-таки совершил ключевой сэйв, нейтрализовав выход 1 на 1 Мельгарехо.
Кулаков – 3.5, Меркулов – 3.0. Фланговые защитники «Урала» неплохо справились со своими прямыми обязанностями, хотя Меркулова Ханни изрядно потрепал. Кулаков по традиции был гораздо активнее в атаке и сделал предголевой навес, очередная хорошая игра украинца.
Ароян – 3.0, Балажиц – 3.5. Центр защиты «Урала» выглядел надёжно, однако всё могло сложиться по-другому, если бы Мешков в середине второго тайма выдал Арояну вторую жёлтую за удар Адриано. В концовке армянин ещё и упустил Мельгарехо, но Годзюр подстраховал партнёра.
Бумаль – 3.5, Бавин – 3.0. Петрус доминировал в центре поля, чередуя отборами с отличными передачами. Например, победную комбинацию на фланг переводом развернул именно он. Бавин не терялся на фоне партнёра, но в пассив центральным полузащитникам идёт отрезок перед пропущенным голом, когда команда совсем уж села и отказалась от контригры.
Димитров – 4.0, Эль-Кабир – 3.5. Николай великолепно исполнил штрафной, отлично обрабатывал переводы на свой фланг и своевременно подключал Кулакова, как во второй голевой атаке: правый фланг у «Урала» вообще один из сильнейших в лиге. Эль-Кабир к голам ноги не приложил, но продемонстрировал технику, отличный контроль мяча и умение точно переводить мяч через всю ширину поля.
Панюков – 3.5, Ильин – 3.0. Андрей в целом играл умнее, принимал более верные решения и забил победный гол после удара Владимира. Тот никак не может вспомнить о своих бомбардирских навыках, не помогает даже появление сильного конкурента. Думается, когда на поле сможет выйти Бикфалви, вместе с ним в основе будет играть именно Панюков.
Брызгалов, Араторе – б/о. Парфёнова, видимо, устраивала игра команды, если замены начались так поздно. Тем не менее, Брызгалов успел попытаться забить бывшей команде в контратаке, но удар получил никудышным. Однако главное, что «Урал» удержал преимущество.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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