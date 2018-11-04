Владимир Ильин: зачем кричать против Глушакова, ему и так несладко пришлось (видео)

Нападающий "Урала" Владимир Ильин поделился своими впечатлениями от матча против московского "Спартака" (2:1).- С точки зрения турнирной таблицы очень важная победа. Думаю, она позволит нам подняться. Хорошо разобрали "Спартак", делали то, что сказал тренер, и это принесло свои плоды. Каждый знал, что делать на поле, за счет этого и победили.- Мы ориентировались на игру с Тулой. Смотрели, какие ошибки у "Спартака", слабые места.- Я уже много в сегодняшнем матче праздновал. Да, жаль, что не получилось до конца отпраздновать свой гол. Главное, что Панюков оказался в нужном месте в нужное время.- Наверное, хладнокровия не хватило в концовке. В следующих матчах обещаю исправиться и реализовать свои моменты.- Не понимаю, зачем кричать против Глушакова, ему и так несладко пришлось. У него еще и семейные проблемы, поэтому не стоит его еще дальше душить. У него есть шанс искупить свою вину, главное, чтоб ему доверял тренер. Думаю, он будет с двойной мотивацией выходить и доказывать всем, что он футболист хорошего уровня.- Конечно, мог бы, тем более если у болельщиков лежит к нему душа. Он играл много лет за "Спартак", поэтому очень неплохой вариант. Но мы его в "Спартак" не отдадим.