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Владимир Ильин: зачем кричать против Глушакова, ему и так несладко пришлось (видео)

Нападающий "Урала" Владимир Ильин поделился своими впечатлениями от матча против московского "Спартака" (2:1).



- С точки зрения турнирной таблицы очень важная победа. Думаю, она позволит нам подняться. Хорошо разобрали "Спартак", делали то, что сказал тренер, и это принесло свои плоды. Каждый знал, что делать на поле, за счет этого и победили.

- Разбирали потому что Рианчо сам сказал, что 4-3-3 и никаких других схем? Потому что состав по сравнению с кубковым матчем изменился радикально.

- Мы ориентировались на игру с Тулой. Смотрели, какие ошибки у "Спартака", слабые места.

- Ожидали, что Максименко вытащит ваш удар или уже праздновали, что будет гол?

- Я уже много в сегодняшнем матче праздновал. Да, жаль, что не получилось до конца отпраздновать свой гол. Главное, что Панюков оказался в нужном месте в нужное время.

- "Урал" мог победить и крупнее, чего не хватило в эпизодах, в том числе и с Вашим участием?

- Наверное, хладнокровия не хватило в концовке. В следующих матчах обещаю исправиться и реализовать свои моменты.

- Вы слышали, как спартаковские болельщики выступали против Глушакова и Федуна? Для Вас это не дико?

- Не понимаю, зачем кричать против Глушакова, ему и так несладко пришлось. У него еще и семейные проблемы, поэтому не стоит его еще дальше душить. У него есть шанс искупить свою вину, главное, чтоб ему доверял тренер. Думаю, он будет с двойной мотивацией выходить и доказывать всем, что он футболист хорошего уровня.

- Дмитрий Парфенов мог бы стать новым главным тренером "Спартака", поставить ему спартаковский футбол?

- Конечно, мог бы, тем более если у болельщиков лежит к нему душа. Он играл много лет за "Спартак", поэтому очень неплохой вариант. Но мы его в "Спартак" не отдадим.

Rusfootball.info
Теги: Ильин Урал Спартак Rвидео
Вчера, 22:16
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(2)
#4  leopold366  г. Петрозаводск (Вчера, 22:46)
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  •  (2)

Это бумеранг! Он очень много говорил в прежние дни. Теперь приходится слушать.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#3  zloy   (Вчера, 22:33)
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  •  (6)
Болеет за:
«Барселона»
да они дебилы упоротые, орут и х. с ними
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#2  Савелий  Россия (Вчера, 22:31)
  • +1
  •  (3)
online

В этом гадюшнике хрен поймешь, кто прав, кто виноват...
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 22:26)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну как. Вот сидят в окопе "два товарища". Один строчит донос на командира, а второй, увидев это через плечо - думает, какой молодец! (по нашему- "лайкает"). Вот такая Армия. Кого она победит? Никого.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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