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Андрей Панюков: Анюков замкнутый, но напихать может прилично

Нападающий "Урала" Андрей Панюков поделился мнением о 36-летнем защитнике "Зенита" Александре Анюкове, который недавно стал четвертым футболистом, сыгравшим 400 матчей за петербургскую команду.

— Вы играли с Анюковым в "Зените-2". Удивились ли решению Семака вернуть его в «Зенит» и сделать капитаном?

— Вообще нет. Я за Саню рад. Мы хорошо провели вторую часть прошлого сезона. Саня почувствовал вторую молодость. Он сиял буквально на каждой тренировке, на каждой игре. Поэтому он заслужил путевку в первую команду и капитанскую повязку. Анюков, безусловно, легенда "Зенита".

— Анюков — лидер по натуре?

— Ввиду своего огромного опыта и возраста напихать он может прилично. Но в жизни — тихий, скрытный человек, даже замкнутый. Почти всегда без эмоций. Но когда мы вместе были в "Зените-2", он часто улыбался, и это радовало.

Sport24.ru
Теги: Панюков Анюков Зенит
Сегодня, 19:48
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3
(1)
#3  dima0501   (Сегодня, 20:27)
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Панюков не плохой форвард.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:06)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чем Джоржевич хуже? Марков? Мирзов? Ответ знает бог и главный тренер. Ну, Лука по паспорту. А остальные?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 19:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
чем Панюков хуже Забалотного?не, минусы, плюсы, но по факту?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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