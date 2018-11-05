Андрей Панюков: Анюков замкнутый, но напихать может прилично

Нападающий "Урала" Андрей Панюков поделился мнением о 36-летнем защитнике "Зенита" Александре Анюкове, который недавно стал четвертым футболистом, сыгравшим 400 матчей за петербургскую команду.— Вообще нет. Я за Саню рад. Мы хорошо провели вторую часть прошлого сезона. Саня почувствовал вторую молодость. Он сиял буквально на каждой тренировке, на каждой игре. Поэтому он заслужил путевку в первую команду и капитанскую повязку. Анюков, безусловно, легенда "Зенита".— Ввиду своего огромного опыта и возраста напихать он может прилично. Но в жизни — тихий, скрытный человек, даже замкнутый. Почти всегда без эмоций. Но когда мы вместе были в "Зените-2", он часто улыбался, и это радовало.