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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" показывает хорошую игру, но нам очень часто не везет

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против "Порту".

"Готовимся достойно выступить в Португалии. Команда сейчас показывает хорошую игру, но нам очень часто не везет. Надеюсь, это изменится. Работа тренерского штаба сейчас дает свои плоды.

Плюс "Локомотив" подтянул физику. На старте сезона все-таки сказывалось, что девять наших игроков участвовали в чемпионате мира. В итоге все оказались по-разному готовы к началу сезона, но сейчас все нормализовалось", – сказал Мещеряков.

Известия
Теги: Локомотив Порту
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