Анатолий Мещеряков: "Локомотив" показывает хорошую игру, но нам очень часто не везет

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против "Порту"."Готовимся достойно выступить в Португалии. Команда сейчас показывает хорошую игру, но нам очень часто не везет. Надеюсь, это изменится. Работа тренерского штаба сейчас дает свои плоды.Плюс "Локомотив" подтянул физику. На старте сезона все-таки сказывалось, что девять наших игроков участвовали в чемпионате мира. В итоге все оказались по-разному готовы к началу сезона, но сейчас все нормализовалось", – сказал Мещеряков.