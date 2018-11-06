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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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16:51
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Евгений Кафельников: "Спартак" обыграет "Рейнджерс", только если вернет Карреру прямиком из аэропорта (19)
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Евгений Кафельников: верю и надеюсь на возвращение Карреры в "Спартак"
Экс-первая ракетка мира по теннису, олимпийский чемпион 2000 года, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что верит в возвращение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.
- Верите, что возвращение Карреры в "Спартак" возможно?
- Конечно. И надеюсь на это.
- Даже несмотря на все обстоятельства отставки и все, что происходило после нее?
- Думаю, Карреру со "Спартаком" связывает гораздо больше, чем какие-то личные конфликты с руководством клуба. Наверняка он способен простить все обиды.
- Каррера улетает из Москвы 8 ноября, он приглашает болельщиков, чтобы попрощаться. Поедете?
- Я сейчас на отдыхе, к сожалению, не успею вернуться в Москву до четверга.
- Квинси Промес вчера поддержал Дениса Глушакова в своем Инстаграме. Как оцениваете этот жест?
- Это его личная страница, пусть что хочет, то и делает.
"Спорт-Экспресс"
- Верите, что возвращение Карреры в "Спартак" возможно?
- Конечно. И надеюсь на это.
- Даже несмотря на все обстоятельства отставки и все, что происходило после нее?
- Думаю, Карреру со "Спартаком" связывает гораздо больше, чем какие-то личные конфликты с руководством клуба. Наверняка он способен простить все обиды.
- Каррера улетает из Москвы 8 ноября, он приглашает болельщиков, чтобы попрощаться. Поедете?
- Я сейчас на отдыхе, к сожалению, не успею вернуться в Москву до четверга.
- Квинси Промес вчера поддержал Дениса Глушакова в своем Инстаграме. Как оцениваете этот жест?
- Это его личная страница, пусть что хочет, то и делает.
"Спорт-Экспресс"
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