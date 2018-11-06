Евгений Кафельников: верю и надеюсь на возвращение Карреры в "Спартак"

Экс-первая ракетка мира по теннису, олимпийский чемпион 2000 года, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что верит в возвращение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.- Конечно. И надеюсь на это.- Думаю, Карреру со "Спартаком" связывает гораздо больше, чем какие-то личные конфликты с руководством клуба. Наверняка он способен простить все обиды.- Я сейчас на отдыхе, к сожалению, не успею вернуться в Москву до четверга.- Это его личная страница, пусть что хочет, то и делает.