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Евгений Кафельников: верю и надеюсь на возвращение Карреры в "Спартак"

Экс-первая ракетка мира по теннису, олимпийский чемпион 2000 года, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что верит в возвращение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

- Верите, что возвращение Карреры в "Спартак" возможно?

- Конечно. И надеюсь на это.

- Даже несмотря на все обстоятельства отставки и все, что происходило после нее?

- Думаю, Карреру со "Спартаком" связывает гораздо больше, чем какие-то личные конфликты с руководством клуба. Наверняка он способен простить все обиды.

- Каррера улетает из Москвы 8 ноября, он приглашает болельщиков, чтобы попрощаться. Поедете?

- Я сейчас на отдыхе, к сожалению, не успею вернуться в Москву до четверга.

- Квинси Промес вчера поддержал Дениса Глушакова в своем Инстаграме. Как оцениваете этот жест?

- Это его личная страница, пусть что хочет, то и делает.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кафельников Каррера Спартак
Сегодня, 19:20
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12
(8)
#12  Сибирячок   (Сегодня, 20:14)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зря.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 20:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Цитата: rocker31
Eбанутый !

smile Просто в лыжи обутый.

с языка сорвали.....он там под спидами что ли
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#10  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 19:59)
  • +1
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: rocker31
Eбанутый !

smile Просто в лыжи обутый.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 19:55)
  • -1
  •  (1)

Цитата: mongolor
Тогда лучше вернуть Аленичева......это его чемпионский состав так благополучно развалил Каррера)


Конечно. Эти гандоны что нам лепят минусы, нажравшись борща. Кот долго не станет говорить.. Придурков в касках слишком много. Нацепили на себя как проститутка в с бородой. Все и так понимают. я, но нельзя. Кота держал писатель за ошейник. Кот хотел выругаться мля. Сукины кб дети, успел.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:51)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
У Вафельникова сектанский надрыв уже, то куесосил Карреру, то теперь ждет.
Ну жди второго пришествия.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  mongolor  СПБ (Сегодня, 19:44)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Тогда лучше вернуть Аленичева......это его чемпионский состав так благополучно развалил Каррера)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 19:36)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
да пошел ты на ХЕР вместе с Каррерой наркот долбаный!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  zloy   (Сегодня, 19:28)
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Барселона»
кафель задрал вместе с кареристами, че вы там нюхаете?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#4  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:25)
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Только безумцы пытались повернуть реки вспять, кафель не твои ли недотепы.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  rocker31  К-G (Сегодня, 19:25)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Eбанутый !
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:25)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мде...
хотя это Спартак, тут даже невозможное возможно...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 19:23)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Лучше вернуть и Карреру и Валеру и тренерским тандемом главных свинопасов ударить по российскому бездорожью
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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