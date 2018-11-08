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Эмилиано Ригони: "Зенит" заслуживает победы в чемпионате России

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, в нынешнем сезоне выступающий за "Аталанту" на правах аренды, пожелал сине-бело-голубым удачи в борьбе за титул чемпиона России.

"Расстроюсь ли, если "Зенит" возьмёт трофей без меня? Я буду счастлив! Ведь в этом случае есть шанс вернуться к Лиге чемпионов (смеётся). Серьёзно, я от всего сердца желаю "Зениту" выиграть титул. Он этого заслуживает", - цитирует Ригони "Чемпионат.сом".
Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 18:26
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#1  КОЛЯН  ЛО (Сегодня, 18:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Почему оставили Мака и отдали Ригони?
Регистрация: 21.11.2017 [жалоба]
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