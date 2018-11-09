Болельщики "Урала" выбрали лучшего игрока октября

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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09:19
Рауль Рианчо: нам нужен был правоногий центральный защитник, поэтому Джикия остался в запасе (5)
Рауль Рианчо: нам нужен был правоногий центральный защитник, поэтому Джикия остался в запасе (5)
08:51
Клаудио Маркизио: мы ехали во Францию за победой, но ничья – хороший результат. Это был непростой матч
Клаудио Маркизио: мы ехали во Францию за победой, но ничья – хороший результат. Это был непростой матч
08:21
Федор Смолов: Мамаеву писем не пишу, но желаю крепости духа, терпения и, чтобы все разрешилось (2)
Федор Смолов: Мамаеву писем не пишу, но желаю крепости духа, терпения и, чтобы все разрешилось (2)
01:27
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне
01:25
Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи (7)
Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи (7)
01:02
"Байер" обыграл "Цюрих"
"Байер" обыграл "Цюрих"
00:53
"Зенит" сыграл вничью с "Бордо" (40)
"Зенит" сыграл вничью с "Бордо" (40)
00:31
Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (6)
Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (6)
00:02
Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео) (3)
Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео) (3)
Вчера, 23:02
"Рапид" и "Вильярреал" сыграли вничью
"Рапид" и "Вильярреал" сыграли вничью
Вчера, 22:54
"Севилья" обыграла "Акхисар", Промес отдал голевой пас (4)
"Севилья" обыграла "Акхисар", Промес отдал голевой пас (4)
Вчера, 22:49
"Спартак" со счетом 4:3 победил "Рейнджерс" (104)
"Спартак" со счетом 4:3 победил "Рейнджерс" (104)
Вчера, 22:47
"Краснодар" одержал волевую победу над "Стандардом" (36)
"Краснодар" одержал волевую победу над "Стандардом" (36)
Вчера, 22:28
Ташаев, Самедов и Джано вернутся в строй к игре с "Уфой" (2)
Ташаев, Самедов и Джано вернутся в строй к игре с "Уфой" (2)
Вчера, 22:01
Заболотный и Дриусси сыграют против "Бордо" с первых минут (11)
Заболотный и Дриусси сыграют против "Бордо" с первых минут (11)
Вчера, 21:33
Фанаты "Спартака" стреляют из ракетницы на поле во время матча (21)
Фанаты "Спартака" стреляют из ракетницы на поле во время матча (21)
Вчера, 21:28
Илья Геркус: крышу на "РЖД Арене" попробуем сделать расписной (3)
Илья Геркус: крышу на "РЖД Арене" попробуем сделать расписной (3)
Вчера, 21:17
УЕФА готовится оштрафовать "Милан" на 20 млн евро
УЕФА готовится оштрафовать "Милан" на 20 млн евро
Вчера, 21:05
"Эвертону" на два года запретили подписывать молодых игроков (1)
"Эвертону" на два года запретили подписывать молодых игроков (1)
Вчера, 20:46
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"Астана" дома победила "Яблонец"
Вчера, 20:38
ЦСКА грозят санкции от УЕФА за бросание фанатами предметов на поле и использование пиротехники
ЦСКА грозят санкции от УЕФА за бросание фанатами предметов на поле и использование пиротехники
Болельщики "Урала" выбрали лучшего игрока октября
Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан болельщиками лучшим футболистом команды в октябре.
За прошедший месяц голландец провел 3 матча в РПЛ. Также Эль-Кабир помог команде выйти в 1/4 финала Кубка России.
ФК "Урал"
За прошедший месяц голландец провел 3 матча в РПЛ. Также Эль-Кабир помог команде выйти в 1/4 финала Кубка России.
ФК "Урал"
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