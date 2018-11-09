Болельщики "Урала" выбрали лучшего игрока октября

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан болельщиками лучшим футболистом команды в октябре.За прошедший месяц голландец провел 3 матча в РПЛ. Также Эль-Кабир помог команде выйти в 1/4 финала Кубка России.