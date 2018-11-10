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Николай Валуев: мне нравится, что "Зенит" тренирует русский специалист

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу и болельщик "Зенита" Николай Валуев надеется, что Сергей Семак будет тренировать питерский клуб долгое время.

"Мне нравится, что наш тренер - русский и понятный. Семак нашел грань дружеских, приятельских отношений, которую нельзя переносить на поле. Наконец, прекратились скандалы. Я надеюсь, что "Зенит" нашел тренера на долгие годы", - сказал Валуев.

Спорт день за днем
Теги: Зенит Семак
Сегодня, 14:57
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#4  Volodia379   (Сегодня, 15:25)
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Еще бы Газпром русский возглавил стало бы всем хорошо! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  студия дускай   (Сегодня, 15:15)
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не знал что семак русский
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 15:14)
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Болеет за:
«Терек»
Нулян - самый умный зенитовец, херни не скажет.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 15:01)
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online

Сказал и показал кулак мясной своре с минусами. Его удар не выдерживала даже кабина авто, просто ведро- удар был 800 кг.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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