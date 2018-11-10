Николай Валуев: мне нравится, что "Зенит" тренирует русский специалист

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу и болельщик "Зенита" Николай Валуев надеется, что Сергей Семак будет тренировать питерский клуб долгое время."Мне нравится, что наш тренер - русский и понятный. Семак нашел грань дружеских, приятельских отношений, которую нельзя переносить на поле. Наконец, прекратились скандалы. Я надеюсь, что "Зенит" нашел тренера на долгие годы", - сказал Валуев.