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Николай Димитров: в чемпионате России каждая команда борется и хочет выигрывать

Полузащитник "Урала" Николай Димитров прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1).

- Голевая серия? Я ничего особенного не делаю. Знал, что будет момент забить. Хотя голы - это командные действия. В чемпионате России каждая команда борется и хочет выигрывать. Нам в каждой игре приходится тяжело. Сегодня и поле, и погода были не в оптимальном состоянии.

Что касается гола Бикфалви, то нам без разницы, кто будет забивать... Хоть вратарь Годзюр. Хочется, чтобы выигрывала вся команда, - цитирует Димитрова пресс-служба "Урала".
Теги: Урал Оренбург
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