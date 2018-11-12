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Олег Кононов: буду ставить в "Спартаке" атакующий футбол, который принесет радость болельщикам

Олег Кононов: «Буду ставить «Спартаку» атакующий футбол. Гвардиола – номер один для меня»

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о своей философии.

"Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака – это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков.

Атакующий футбол – это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут. В моем понимании, самое главное, что есть в футболе, – зрелищность. А именно ее зрители хотят, от нее они получают удовольствие. Я буду ставить тот футбол, который развивает игру и футболистов, их интеллект и мастерство. Он точно будет приносить удовлетворение зрителям!

"Спартак" под моим руководством должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив", – сказал Кононов.

ФК "Спартак"
Сегодня, 15:23
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#23  sumzzz  Калининград (Сегодня, 16:35)
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Болеет за:
«Рубин»
К сожалению, набор игроков в Спартаке явно не рассчитан на комбинационный атакующий футбол. Два здоровых бревна в чужой штрафной и центр+фланги для длинных забросов, это всё, к чему подготовил макаронник нынешний спартак. Если только Зобнин из всего состава способен на скорости пройти до штрафной и выдать острую передачу.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#22  cska1971  Москва (Сегодня, 16:32)
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Цитата: ЦОДД
пистемистично

flushed
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#21  Mahoylich  Москва (Сегодня, 16:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Олег Кононов: буду ставить в "Спартаке" атакующий футбол, который принесет радость болельщикам.... сделай не обмани. Удачи.


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Болельщик Спартака с 1967года.
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#20  cska1971  Москва (Сегодня, 16:29)
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Цитата: Volodia379
Конанов чем то похож на Романцева также иннтелигентин


Это надо же одной фразой трижды человека оскорбить... )))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#19  ajax101  Москва (Сегодня, 16:24)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну посмотрим, кто кого поставит... подумал Глушаков.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#18  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:19)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Про Кононова не знаю, а Романцева как огня боялись. Там каленым железом все недовольства выжигались.

Времена были другие, уважение и воспитание на уровне, футболисты не получали столько как сейчас, рвали жопу
и стремились в европу на заработки. В Спартаке тогда получали больше чем в любом другом российском клубе, попробуй повыступай и в Шинник мигом отправишься smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#17  Volodia379   (Сегодня, 16:19)
  • +1
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online

Цитата: MAG554
Цитата: Volodia379
Конанов чем то похож на Романцева также иннтелигентин в общении и поведение осталось совсем немного добиться тех же результатов!

Про Кононова не знаю, а Романцева как огня боялись. Там каленым железом все недовольства выжигались.

Я же и говорю что похож ну не внеш smirk не же!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#16  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:11)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
это уже не смешно. сначала посоветуйся с ОПГ и Федуном.

Цитата: kuzz
Цитата: ЦОДД
Цитата: kuzz
Пора делать ставки господа, сколько он протянет до стадии "сбитый летчик"


Чего так пистемистично?

Опыт или уже привычка, что постоянно в Спартаке при Федуне, пожалуй только сам Федун со всеми вытекающими

до зимнего перерыва максимум.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#15  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 16:03)
  • -1
  •  (3)
online

Будет здорово ,если получится . Не зря говорят,лучшая оборона ,это атака . Есть достаточно умных игроков в нашей команде ,надеюсь выйдут на новый уровень.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#14  Lols  Лондон (Сегодня, 16:01)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ньюкасл»
laughing laughing smiley
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#13  MAG554  UdSSR (Сегодня, 15:58)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Конанов чем то похож на Романцева также иннтелигентин в общении и поведение осталось совсем немного добиться тех же результатов!

Про Кононова не знаю, а Романцева как огня боялись. Там каленым железом все недовольства выжигались.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#12  Volodia379   (Сегодня, 15:53)
  • +1
  •  (1)
online

Конанов чем то похож на Романцева также иннтелигентин в общении и поведение осталось совсем немного добиться тех же результатов! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#11  nedva  Russia (Сегодня, 15:51)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей_Новгород
Другими словами - Спартаку опять будут набрасывать полную авоську на контратаках ))



... Ага, как Барсе вчера.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#10  kuzz  Москва (Сегодня, 15:47)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
Цитата: kuzz
Пора делать ставки господа, сколько он протянет до стадии "сбитый летчик"


Чего так пистемистично?

Опыт или уже привычка, что постоянно в Спартаке при Федуне, пожалуй только сам Федун со всеми вытекающими
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#9  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 15:41)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: kuzz
Пора делать ставки господа, сколько он протянет до стадии "сбитый летчик"


Чего так пистемистично?
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#8  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 15:36)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Барселона»
Другими словами - Спартаку опять будут набрасывать полную авоську на контратаках ))
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#7  MAG554  UdSSR (Сегодня, 15:34)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Один Олег оставил яркий след в истории Спартака, желаю и второму Олегу продолжить традиции.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#6  kuzz  Москва (Сегодня, 15:33)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Ну как то неожиданно прозвучало)))) Всем новым ГТ Спаама одну и ту же приветсвенную методичку выдают?

Ты с бомжами попутал там ода от Фурсенко, причем не только тренеру, но вплоть до уборщика в раздевалке, вшивают прям в мозг
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#5  Sp1ke  Череповец (Сегодня, 15:32)
  • +4
  •  (4)

"Олег Конов: буду ставить в "Спартаке" атакующий футбол, который принесет радость болельщикам"

Еще и "Конов" в Спартаке? )


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007 [жалоба]
#4  Катрапс  Россия (Сегодня, 15:32)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Для начала нужно стабилизировать состав, как это сделал Каррера, когда принял команду после увольнения Аленя. Оборону в первую очередь. И где, черт побери, Селихов???
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:29)
  • -6
  •  (12)

Ну как то неожиданно прозвучало)))) Всем новым ГТ Спаама одну и ту же приветсвенную методичку выдают?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  kuzz  Москва (Сегодня, 15:29)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пора делать ставки господа, сколько он протянет до стадии "сбитый летчик"
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:26)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
давай, Олег!!! очень надеемся на это!!! удачи во всем!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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