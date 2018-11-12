Олег Кононов: буду ставить в "Спартаке" атакующий футбол, который принесет радость болельщикам

Олег Кононов: «Буду ставить «Спартаку» атакующий футбол. Гвардиола – номер один для меня»Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о своей философии."Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака – это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков.Атакующий футбол – это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут. В моем понимании, самое главное, что есть в футболе, – зрелищность. А именно ее зрители хотят, от нее они получают удовольствие. Я буду ставить тот футбол, который развивает игру и футболистов, их интеллект и мастерство. Он точно будет приносить удовлетворение зрителям!"Спартак" под моим руководством должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив", – сказал Кононов.