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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Валерий Рейнгольд: у меня есть надежда, что Кононов исправит текущую ситуацию
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вызов в национальную команду нападающего "Краснодара" Ари, а также назначение на пост главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.
- Об Ари в национальной команде:
Я был и буду против натурализации. Если приглашать легионеров, то только очень сильных, тогда вопросов не будет. Например, я поднимаю две руки за выступление в сборной России Марио Фернандеса. Это очень сильный защитник, и когда я смотрю на его игру, честно говоря, прокрадывается мысль: "А понимают ли в Бразилии вообще футбол?" Это профессионал, честно и грамотно выполняющий свою работу.
Таких как Ари полно, и вообще у нас любят за небольшой яркий отрезок игры сразу сватать в сборную. Я до сих пор не пойму приглашения в сборную Гильерме, ведь у нас очень приличная вратарская школа. Я не хочу обидеть Гильерме, но он причём здесь вообще? Ари... мы что, не можем найти парня с российскими корнями, который будет полезен своей сборной? Обратите внимание на того же Фёдора Чалова. Вот с кем нужно работать, но нужно воспитывать своих ребят аккуратно и профессионально, и тогда к услугам Ари и других обращаться не будет смысла.
Я не исключаю, конечно, что бразилец может пригодиться, тем более учитывая положение дел с атакующей линии нашей сборной. Но в целом я против подобной натурализации. Не туда мы идём, как мне кажется.
- О Кононове в "Спартаке":
Будущее команды видится туманным, но у меня есть надежда, что Кононов исправит текущую ситуацию. Однако для этого нужно работать в унисон с руководством клубе, с советом директоров и, в первую очередь, с Леонидом Федуном. А он человек непредсказуемый, что является следствием его абсолютного непонимания футбола. И это страшно, ведь он руководит таким клубом...
Кононову же нужна помощь. Ему будет необходимо разобраться с имеющимся составом. Выяснить, кто и что хочет из имеющихся в команде футболистов, а также понять, кто из них ранее саботировал работу команды. Ему нужны грамотные ассистенты, поддержка совета директоров и того же Федуна. Но от последних будет требоваться не лезть в работу тренера: дайте ему поработать спокойно, дайте карт-бланш. В таких условиях, думаю, Кононов сможетв вывести "Спартак" из ступора. Если нет - будет сидеть в ожидании очередной новости об очередной смене тренера.
- Об Ари в национальной команде:
Я был и буду против натурализации. Если приглашать легионеров, то только очень сильных, тогда вопросов не будет. Например, я поднимаю две руки за выступление в сборной России Марио Фернандеса. Это очень сильный защитник, и когда я смотрю на его игру, честно говоря, прокрадывается мысль: "А понимают ли в Бразилии вообще футбол?" Это профессионал, честно и грамотно выполняющий свою работу.
Таких как Ари полно, и вообще у нас любят за небольшой яркий отрезок игры сразу сватать в сборную. Я до сих пор не пойму приглашения в сборную Гильерме, ведь у нас очень приличная вратарская школа. Я не хочу обидеть Гильерме, но он причём здесь вообще? Ари... мы что, не можем найти парня с российскими корнями, который будет полезен своей сборной? Обратите внимание на того же Фёдора Чалова. Вот с кем нужно работать, но нужно воспитывать своих ребят аккуратно и профессионально, и тогда к услугам Ари и других обращаться не будет смысла.
Я не исключаю, конечно, что бразилец может пригодиться, тем более учитывая положение дел с атакующей линии нашей сборной. Но в целом я против подобной натурализации. Не туда мы идём, как мне кажется.
- О Кононове в "Спартаке":
Будущее команды видится туманным, но у меня есть надежда, что Кононов исправит текущую ситуацию. Однако для этого нужно работать в унисон с руководством клубе, с советом директоров и, в первую очередь, с Леонидом Федуном. А он человек непредсказуемый, что является следствием его абсолютного непонимания футбола. И это страшно, ведь он руководит таким клубом...
Кононову же нужна помощь. Ему будет необходимо разобраться с имеющимся составом. Выяснить, кто и что хочет из имеющихся в команде футболистов, а также понять, кто из них ранее саботировал работу команды. Ему нужны грамотные ассистенты, поддержка совета директоров и того же Федуна. Но от последних будет требоваться не лезть в работу тренера: дайте ему поработать спокойно, дайте карт-бланш. В таких условиях, думаю, Кононов сможетв вывести "Спартак" из ступора. Если нет - будет сидеть в ожидании очередной новости об очередной смене тренера.
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