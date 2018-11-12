Олег Кононов: с детства болею за "Спартак"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что с детства поддерживал красно-белых.– Да, считаю его самым лучшим тренером – как и Романцева. С детства болею за "Спартак". Хочу чтобы сейчас он играл в такой же манере. Встречусь с Романцевым и обсужу нюансы, надеюсь, он очень многое расскажет, а я прислушаюсь.Романцев в качестве тренера-консультатнта? Конечно, буду рад, если Олег Иванович будет приезжать в Тарасовку. То же самое могу сказать про многих других ветеранов.