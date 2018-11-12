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Олег Кононов: с детства болею за "Спартак"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что с детства поддерживал красно-белых.

– Вы воспитывались на "Спартаке" Бескова?

– Да, считаю его самым лучшим тренером – как и Романцева. С детства болею за "Спартак". Хочу чтобы сейчас он играл в такой же манере. Встречусь с Романцевым и обсужу нюансы, надеюсь, он очень многое расскажет, а я прислушаюсь.

Романцев в качестве тренера-консультатнта? Конечно, буду рад, если Олег Иванович будет приезжать в Тарасовку. То же самое могу сказать про многих других ветеранов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 20:41
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#35  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
даже Семак болеет,просто его не взяли в Спартак в свое время потому что он был не годен по уровню!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#34  yuri  спб (Сегодня, 21:24)
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online

Цитата: bomjik
Не в этом дело - просто у вас так принято, видимо, чтобы приходящий на тренерский мостик как можно скорее становился неадекватом, как спартаковская верхушка вместе с пи3данутыми болелами!
Хорошо еще, что Кононов с ходу не заявил: " Мы Спартак, а вы говно!", и на том, как говорится, спасибо...
Каррера сколько этот театр абсурда выдержал" 1,5? 2 года?
Ставим на Кононова - лично я думаю, что он столько не выдержит, нормальный мужик все-таки...


Деточка эти как бы сказать мягче помягче слега полутрофейные пытпаются учить кота жизни. Тут каждый может подумать, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#33  DMS  Советский союз (Сегодня, 21:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Писец... Борща хлебнул и духом пропитался... laughing
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#32  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:23)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: bomjik
Хорошо еще, что Кононов с ходу не заявил: " Мы Спартак, а вы говно!", и на том, как говорится, спасибо...

Это очень - очень скоро
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#31  Makc33   (Сегодня, 21:22)
  • -4
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online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Makc33
у собственно у вас и традиций нет, как таковых .Откуда им взяться то?

Действительно. Можно только позавидовать вашим богатым традициям, например такой, что помощник тренера подсиживает главного.

Ну так. завидуй
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#30  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21)
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
А у чумазых как пуканы рвет,за них то не кто и не когда не болел!!!

Не в этом дело - просто у вас так принято, видимо, чтобы приходящий на тренерский мостик как можно скорее становился неадекватом, как спартаковская верхушка вместе с пи3данутыми болелами!
Хорошо еще, что Кононов с ходу не заявил: " Мы Спартак, а вы говно!", и на том, как говорится, спасибо...
Каррера сколько этот театр абсурда выдержал? 1,5? 2 года?
Ставим на Кононова - лично я думаю, что он столько не выдержит, нормальный мужик все-таки...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#29  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:21)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Откуда взяться традиции то, если ваш клубишко появился в 2007 году, а до этого по пердивами шароёбился.

фу, невежа
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#28  Дмитрий Весёлый  Екатеринбург (Сегодня, 21:21)
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: XERX
А у чумазых как пуканы рвет,за них то не кто и не когда не болел!!!ну кроме 15 мульёнов конечно!!!)))

В каком классе учишься? Не позорился бы,грамотей! Школьников на сайт не надо пускать,глаза слезятся их читать!
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#27  yuri  спб (Сегодня, 21:21)
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online

Цитата: Makc33
Ну собственно у вас и традиций нет, как таковых .Откуда им взяться то?


Чего?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#26  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:20)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
у собственно у вас и традиций нет, как таковых .Откуда им взяться то?

Действительно. Можно только позавидовать вашим богатым традициям, например такой, что помощник тренера подсиживает главного.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#25  Сибирячок   (Сегодня, 21:20)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: XERX
А у чумазых как пуканы рвет,за них то не кто и не когда не болел!!!

Да у нас и традиции такой нет, чтобы новичок, будь он даже из Лимпопо, говорил бы что с детства за Зенит...

Откуда взяться традиции то, если ваш клубишко появился в 2007 году, а до этого по пердивами шароёбился. Болеть за вас с детства - это удел недалёких школьников, вроде тебя. Детсво Кононова - это полное отсутствие Зенита в числе хоть каких мало-мальских клубов. Вы дыра и звать вас никак.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#24  Makc33   (Сегодня, 21:18)
  • 0
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online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: XERX
А у чумазых как пуканы рвет,за них то не кто и не когда не болел!!!

Да у нас и традиции такой нет, чтобы новичок, будь он даже из Лимпопо, говорил бы что с детства за Зенит...

Ну собственно у вас и традиций нет, как таковых .Откуда им взяться то?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#23  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:17)
  • +1
  •  (5)
online

Оглохнем к НГ наxyй от разговорчивого белоруса. Как то уже немного с уважением вспоминается незнание русского языка Каррерой.

Куда надо ударить, чтоб Кононов русский забыл?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#22  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:12)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
А у чумазых как пуканы рвет,за них то не кто и не когда не болел!!!

Да у нас и традиции такой нет, чтобы новичок, будь он даже из Лимпопо, говорил бы что с детства за Зенит...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#21  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:09)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну удачи конечно, но так прогибаться так наверное не стоило - Глушак уже был с детства за Спартак... А Спартаку сейчас жесткий и неуступчивый нужнее был бы
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#20  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Я гурон душой и телом!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#19  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 21:07)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну началось.....


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#18  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:07)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо К»
sparwik53,
так в детстве он в Курске жил. flushed а не в Белоруссии.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#17  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:04)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего удивительного, в Белоруссии в то время очень многие болели за Спартак. На матчах со Спартаком в Минске сектора были заполнены КБ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#16  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:03)
  • +4
  •  (6)
online

Классика. Сразу задребезжал гибким позвоночником
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#15  Roganov   (Сегодня, 21:01)
  • +5
  •  (7)
online

liasport433, проявлять уважение это хорошо, но не ора про это в рупор. В его случае это выглядит банальным лизоблюдством.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#14  Зритель   (Сегодня, 21:01)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Не поверю, пока не увижу твоё фото с робмиком, наколотым на левой груди!


--------------------
“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:00)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лизмапоп.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  XERX  - (Сегодня, 20:59)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
А у чумазых как пуканы рвет,за них то не кто и не когда не болел!!!ну кроме 15 мульёнов конечно!!!)))
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#11  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 20:58)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да успокойтесь,господа,назначили-пусть работает Время всё расставит по своим местам.
Не так много осталось ждать,когда будут выпизживать с треском...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#10  cska1971  Москва (Сегодня, 20:57)
  • +3
  •  (5)
online

Какое творческое переосмысление методички... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#9  Corner  планета Земля (Сегодня, 20:57)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Рейнгольда не забудьте пригласить....

Кононов хороший специалист, но излишняя коммуникабельность, сдается мне, еще не раз сыграет с ним злую шутку...

Там нужен, судя по всему этакий Железная рука - друг индейцев... smile


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#8  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:56)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Кононов начинает с дешевого популизма. Это для него не ново. В бытность тренером "Краснодара" угоднически заглядывал в рот Галицкому. Когда тренировал "Терек"тоже на радость Кадырову.бегал в футболке с изображением путина и поддерживал мусульман Мьянмы. Сейчас,не успев вступить даже в должность,распыляется в дифирамбах в адрес, давно вышедших в тираж, спартаковских ветеранов и не мыслит жизни без "Спартака". Короче - Остапа понесло... smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#7  liasport433   (Сегодня, 20:55)
  • -3
  •  (7)

Цитата: sanyapytilin
Во, лизун)))) стыдобища


проявить уважение к опыту и чужому дому, это не лизун... а что потом будет увидим!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#6  sanyapytilin   (Сегодня, 20:54)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Во, лизун)))) стыдобища


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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