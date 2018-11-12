Олег Иванов: меня не удивило, что у Черчесова так попёрло

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов заявил, что его не удивили успехи Станислава Черчесова в сборной России.«Меня не удивило, что у Черчесова так попёрло. Я с ним работал. Знал, что он будет гнуть свою линию до конца. У человека есть своя цель. Он видит футбол вот так. Он верит, что это принесёт плоды. Человек способен строить команду. Даже если взять времена работы в „Тереке“, на сборах были игры, когда у нас ничего не получилось. Он говорил, что надо быть спокойными, к сезону будем готовы. Так и вышло.Он в Польше пришёл в команду, когда "Легия" была в тяжёлом положении. Он пришёл и сказал — я выиграю. И выиграл. У нас однажды в команде два футболиста зацепились, потолкались. Он сказал, чтобы больше так не делали. Они зацепились второй раз. Он подошёл и ударил их лбами: "Вы что, не поняли что-ли?" — сказал Иванов в эфире радио "Спорт FM".