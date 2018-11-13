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Отец Арнора Сигурдссона: многие в Исландии теперь следят за ЦСКА

Отец полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона Сигурдур Сигурстейнссон рассказал о популярности армейцев в Исландии.

"Акранес (родной город игрока ЦСКА), хоть и небольшой городок, все друг друга знают, но очень футбольный. Можете себе представить, сколько поздравлений мы получили после игры с "Реалом". Теперь многие в Исландии следят за играми ЦСКА. А после приглашения Арнора в первую сборную количество симпатизирующих российскому клубу еще больше увеличится", — рассказал отец футболиста.

Сигурдссон пришел в ЦСКА нынешним летом. Хавбек провел в составе армейцев 11 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Теги: ЦСКА Сигурдссон А.
Сегодня, 10:50
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#2  cska1971  Москва (Сегодня, 12:07)
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online

Арнор молодец. Как оказалось...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 11:02)
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  •  (6)

раньше о стране то многие не знали
был только Гудьонсен
а сейчас полсостава играет в России
нам бы так школы поднимать
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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