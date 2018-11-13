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Четыре российских болельщика на год отстранены от посещения футбола из-за пиротехники

Суд города Выксы запретил четырем болельщикам местного клуба "Металлург" посещать официальные спортивные мероприятия из-за нарушения правил поведения, сообщает сайт клуба.

Четыре болельщика были наказаны за использование пиротехнических средств 27 октября во время матча чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги "Металлург" - "Саров" (4:2).
Сегодня, 16:17
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#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, хоть с Выксы начали.
Глядишь, и в РПЛ задумаются.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 16:19)
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online

Охренительная новость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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