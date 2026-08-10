Аугусто - о матче со "Спартаком": у нас боевая команда, так что мы быстро всё перевернули

- У нас получилось сделать всё, о чём просил тренер. Мы пропустили быстрый гол, к сожалению. У нас боевая команда, так что мы быстро смогли всё перевернуть.
Был тяжёлый матч. "Спартак" — это большая команда, как и мы. Они тоже очень хотели взять три очка, - цитирует Аугусто Metaratings.
В матче 3 тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" одержал выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 1:2 - все три мяча были забиты в первом тайме. В составе южан отметились Лукас Оласа и Жоау Батчи, в составе красно-белых - Манфред Угальде.
После 3 сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 9 набранными очками. Столичная команда располагается на 3 строчке с 6 баллами в своем активе.